Świąteczne paczki żywnościowe od Perły dla podopiecznych Caritas

Przywiózł 400 świątecznych paczek żywnościowych przygotowanych przez pracowników browaru. W paczkach znalazły się przede wszystkim produkty spożywcze o długim terminie przydatności oraz drobny słodki akcent z uwagi na wyjątkowy czas, w którym będą one trafiać do obdarowanych.

Wspólne przedświąteczne akcje Perły i Caritas mają już kilkuletnią tradycję.

- Zdajemy sobie sprawę, że ten niezwykły okres to jednocześnie trudny moment dla osób potrzebujących wsparcia – ubogich, bezdomnych, samotnych. Chcemy, aby również one mogły poczuć namiastkę prawdziwych świąt. – mówi Maciej Ładwiński, Dyrektor ds. Marketingu Perła – Browary Lubelskie S.A. – Stąd nasza dzisiejsza wizyta w lubelskiej Caritas. Dzięki jej pracownikom i wolontariuszom nasz dar serca trafi do osób z Lublina i okolicznych miejscowości, które takiej pomocy szczególnie potrzebują. Myślę, że dla tych kilkuset osób przekazane przez Perłę paczki żywnościowe będą stanowić bardzo wymierne wsparcie. Cieszymy się, że już po raz kolejny mogliśmy wypełnić złożoną niegdyś w siedzibie Caritas obietnicę, że pomoc jej podopiecznym ze strony lubelskiego browaru nie będzie akcją jednorazową. – dodaje dyr. Maciej Ładwiński.

- Caritas Archidiecezji Lubelskiej od ponad 30 lat pomaga potrzebującym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie darczyńców – osób indywidualnych, firm i instytucji. To grono jest bardzo liczne, mamy jednak poczucie, że zaangażowanie Perły – bardzo świadome, a jednocześnie regularne, takie, którego po prostu możemy być pewni przy planowaniu każdej kolejnej Wigilii Caritas – stanowi dla nas wyjątkowy dar, daje nam poczucie bezpieczeństwa – mówi dyrektor Caritas, ks. Paweł Tomaszewski. – Dziękujemy Perle – Browarom Lubelskim, że po raz kolejny łączymy sąsiedzkie siły, by ten wyjątkowy czas świąt Bożego Narodzenia rzeczywiście takim był. Nawet dla tych, których życie doświadczyło ubóstwem, bezdomnością czy samotnością - podsumowuje.