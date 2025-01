W Lublinie zakończył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień na ulicach Lublina można było spotkać wolontariuszy z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Każdy mógł dorzuć do puszki swoją cegiełkę i wesprzeć onkologię i hematologię dziecięcą.

Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba. Zamiast fajerwerków Lublin rozświetlił się laserami i kolorowymi światłami.

W lubelskim sztabie Cartmax przy Olimpie w zbiórce udział brało 160 wolontariuszy. Zbierali do puszek pieniądze, a dokładną kwotę poznamy jak już wszyscy wolontariusze zwrócą puszki i wszystko zostanie zliczone.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliardy złotych i kupiła 74,5 tysiąca urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2024 roku - dedykowano chorobom płuc. Dzięki zaangażowaniu Sztabów i sympatyków Fundacji udało się zebrać 281 879 118,07 PLN.

Środki zebrane podczas tegorocznego finału zostaną przeznaczone dla onkologii i hematologii dziecięcej. Zakupione zostaną m.in. urządzenia dla:

chirurgii onkologicznej, m.in. zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, cystoskopy, aspiratory ultradźwiękowe i mobilne aparaty RTG cyfrowe

neurochirurgii, m.in. egzoskopy neurochirurgiczne, koagulacja dwubiegunowa

diagnostyki onkologicznej, m.in. urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG

patomorfologii, m.in. aparaty do śródoperacyjnej tomografii, procesory tkankowe, skanery do preparatów histopatologicznych

hospicjów, m.in. koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe

Jednak finał WOŚP to nie koniec całej akcji. To także trwające do 10 lutego aukcje internetowe. A jest w czym wybierać. Można wylicytować czarną wołgę z 1974 roku, kolację z lubelskimi radnymi Konradem Wcisło i Zbigniewem Jurkowskim, spacer po europarlamencie z Martą Wcisło lub zwiedzanie Sejmu czy Ministerstwa Edukacji z Joanną Muchą. Wszystkie te aukcje znajdziemy na stronie charytatywni Allegro.