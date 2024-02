Oko na światowym poziomie

IX Kongres „Nowości w okulistyce – edukacja i praktyka” odbędzie się w naszym mieście 23 – 24 lutego. Ten zjazd jest podsumowaniem działalności grupy, która została utworzona pod egidą prof. dr hab. Roberta Rejdaka, kierownika Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a jednocześnie prorektora ds. cyfryzacji UM w Lublinie. Ten wyjątkowo aktywny naukowiec jest bowiem przewodniczącym Lubelskiej Unii Cyfrowej skupiającej wszystkie uniwersytety Lublina w dziedzinie cyfryzacji nauki i medycyny oraz prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, które są współorganizatorami wspomnianego kongresu o jakim innym ośrodkom naukowym w Polsce tylko się marzy. Z zazdrością spoglądają na nasze poczynania również okuliści z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, którzy zapowiedzieli swój udział. I są to nazwiska z najwyższej półki.

- W ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej zyskaliśmy dofinansowanie na badania chorób rzadkich oczu. Badamy stożek rogówki u dzieci szkolnych i studentów technologiami telemedycznymi i tworzymy cyfrowy rejestr osób chorych na stożek rogówki. To jest pionierską działalnością w skali Polski – mówi prof. Rejdak. – O telemedycynie będziemy dużo mówić na zjeździe, ale nie tylko o niej. Zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu, najwybitniejszych przedstawicieli polskiej okulistyki a także gości z 2 kontynentów. Nie zabraknie także praktyków, diagnostów i osób zaangażowanych w tworzenie narzędzi wspierających diagnozowanie i leczenie.

Los zdarzył, że ubiegłoroczny kongres okulistów w Lublinie zbiegł się z przyznaniem prof. Robertowi Rejdakowi zaszczytnego wyróżnienia Ambasadora Województwa Lubelskiego. A on ten tytuł potraktował jako obowiązek. Wyznacznikiem tego są zarówno jego wykłady i ścisła współpraca z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki – ESASO w Lugano (Szwajcaria). Prezentacja w Wiedniu na temat okulistyki lubelskiej, ale były też: konferencja w Amsterdamie, której przewodniczył utalentowany lublinianin, w Rzymie, oraz wykłady w klinice Nano w klinie Buenos Aires, transmitowane przez tamtejszą telewizję, które odbiły się szerokim echem w świecie naukowym. Potem w Cordobie współorganizował dwie konferencje, co ma bardzo silne przełożenie bo Ameryka Łacińska uważa prof. Rejdaka za swojego ambasadora w Europie. Ten wkład zaowocował m.in. tym, że na tegoroczny kongres przyjadą do Lublina wybitni okuliści z Brazylii, Ekwadoru i Argentyny. Potem w Palermo na Sycylii prof. Rejdak otrzymał tytuł profesora wizytującego. Od kwietnia będzie przeprowadzał tam ćwiczenia ze studentami i rezydentami.

Profesor został wyróżniony także doktoratem honoris causa Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. - Ta współpraca rozwija się bardzo silnie, gdyż realizujemy grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którego badamy ofiary wojny w Ukrainie. Zdjęcia są wykonywane we Lwowie, przesyłane do Lublina, i gdy ta druga strona się nie podejmuje operacji, my jesteśmy do dyspozycji. Tu chciałby podkreślić rolę prof. Andrija Zimenkowskiego, który wzorem Lublina utworzył Centrum Medycyny Cyfrowej we Lwowie i ma umowę z Lubelską Unią Cyfrową. Teraz zacieśniamy współpracę z Łuckiem – mówi prof. Rejdak. - Na pewno nasze doświadczenia w leczeniu urazów są wiodące w Europie z racji tej, że leczymy urazy doznane na wojnie, to pociąga za sobą używanie najnowszych technologii. Jako pierwsi w tej części Europy testowaliśmy najnowocześniejszy mikroskop cyfrowy – po Monachium przyjechał do Lublina. Wszczepiliśmy też pierwsi w tej części kontynentu soczewkę teleskopową.

Wielkim osiągnięciem jest zdobycie finansowania (ok. 32 mln zł) i pomysł utworzenia Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki, które będzie funkcjonowało w dawnym pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmielnej. Miesięcznie po remoncie na Chmielnej 1 będzie operowanych ponad 1000 pacjentów, zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzieży.

Wyznacznikiem siły lubelskiej okulistyki jest wyjątkowo bogata działalność publikacyjna w czasopismach naukowych, katedra Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przoduje w publikowaniu danych naukowych w Polsce, a wg PubMed sam prof. ma 266 publikacji.