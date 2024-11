Święto Niepodległości w Lublinie i regionie. Sprawdź programy uroczystości

Narodowe Święto Niepodległości w Lublinie

O godzinie 11 rozpocznie się Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny). Godzinę później: Msza św. w intencji Ojczyzny (Archikatedra Lubelska). Na godzinę 11.30 zaplanowano początek uroczystości na placu Litewskim. Będzie odegranie i odśpiewanie Hymnu RP, uroczyste podniesienie flagi państwowej, wystąpienie okolicznościowe Wojewody Lubelskiego, wręczenie medali i odznaczeń, apel pamięci i salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka. A musztra paradna, defilada i otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” przed budynkiem Poczty Polskiej. Godzina 13.20 to Miejska Gra Niepodległościowa (stoisko edukacyjne OIPN w Lublinie przed budynkiem Poczty Polskiej) A godzina 13.30 to oprowadzanie mieszkańców „Lubelskim Szlakiem Niepodległości”: Koło Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK. Start: Pomnik J. Piłsudskiego na Placu Litewskim.

Pokaz na Wieży Trynitarskiej

A Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na Wieży Trynitarskiej w Lublinie rozbłyśnie patriotyczna iluminacja. To okoliczność, aby wspólnie świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Stowarzyszenie Anthill zaprasza na iluminację niepodległościową wyświetlaną na Wieży Trynitarskiej w Lublinie. Do 11 listopada mapping wyświetlany będzie co 20 minut w godzinach 17-21. Zwiedzający na fasadzie zabytku zobaczą między innymi bohaterów narodowych walczących o niepodległość. Ta nowoczesna forma edukacji ma ożywić miasto i przybliżyć historie jego mieszkańcom oraz turystom. – Zauważyliśmy zainteresowanie prezentacją sztuk wizualnych w oparciu o projekcje multimedialne w przestrzeni publicznej. Anthill wykonał do tej pory ponad dziesięć projekcji multimedialnych z wykorzystaniem architektury jako ekranu projekcyjnego. Wszystkie spotykały się z dużym odzewem w sieci oraz zainteresowaniem turystów i mieszkańców, którzy celowo wieczorami wybierali się pod Wieżę Trynitarską, żeby obejrzeć pokaz. Dodatkowo, wykonaliśmy kilka wewnętrznych iluminacji, a niejedna przed nami – mówi Bartosz Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Anthill.

Ojczyzno ma

W poniedziałek, 11 listopada o godzinie 18.45 rozpocznie sie koncert patriotyczny „Ojczyzno ma”. Gdzie? W Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 6. W programie pieśni patriotyczne, w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastraki k. Kraśnika. Wstęp wolny

Biała Podlaska

11 listopada o godzinie 9:00 w Bialskim Centrum Kultury odbędzie się turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości. Tego samego dnia o godzinie 10:00 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Później nastąpi przemarsz na plac Wolności. Tutaj zaplanowano złożenie kwiatów i przemówienia. O godz. 13:30 w parku Radziwiłłowskim zaplanowano Bieg Niepodległości na dystansie 6 km. Zaś o godzinie 15:00 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu Rotmistrza Witolda Pileckiego na ścianie bloku przy ulicy Pileckiego 32.

Chełm

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chełmie rozpoczną się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. Następnie mieszkańcy przemaszerują wspólnie ulicami miasta na plac Łuczkowskiego, gdzie zabrzmi hejnał Chełma, a podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt: hymn narodowy. Po uroczystym przemówieniu prezydenta miasta i złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, chełmianie będą mogli podziwiać defiladę wojskową. Dzień ten upamiętnią również sportowcy, którzy pobiegną ulicami miasta. A miłośnicy pieśni patriotycznych będą mogli posłuchać ich podczas wieczornego koncertu „Niepodległa”.

