Walentynki kojarzą się dziś głównie z romantycznymi gestami, ale ich historia sięga starożytnego Rzymu. Święto to wywodzi się prawdopodobnie z obchodów Luperkaliów – festiwalu płodności ku czci Fauna, podczas którego mężczyźni losowali imiona kobiet, z którymi mieli spędzić kolejne miesiące.

Z czasem, gdy chrześcijaństwo zyskało dominującą pozycję w Europie, dawny pogański zwyczaj zastąpiono wspomnieniem św. Walentego – męczennika, który według legendy potajemnie błogosławił śluby zakochanych mimo zakazu cesarza Klaudiusza II. Za swoją działalność został skazany na śmierć, a przed egzekucją miał napisać list do swojej ukochanej, podpisując go słowami „Twój Walenty” – co dziś uznaje się za pierwowzór walentynkowych kartek.

W średniowieczu Walentynki stały się popularne zwłaszcza w Anglii i Francji, gdzie uważano, że to właśnie 14 lutego ptaki dobierają się w pary. W XVI i XVII wieku tradycja wysyłania miłosnych liścików rozprzestrzeniła się na całą Europę, a w XIX wieku pojawiły się pierwsze drukowane kartki walentynkowe. Współcześnie to święto miłości obchodzone jest na całym świecie – od romantycznych kolacji po wspólne podróże i niezapomniane przeżycia.

Dziś Walentynki kojarzą się z komercyjnym świętem pełnym prezentów i ekskluzywnych kolacji. Województwo lubelskie oferuje wiele możliwości na spędzenie tego wyjątkowego dnia w romantycznej atmosferze bez nadwyrężania domowego budżetu.

Jeśli szukacie pomysłów na spędzenie Walentynek w województwie lubelskim, ten przewodnik pomoże wam znaleźć idealne miejsce na romantyczny wieczór lub weekend pełen niezapomnianych wrażeń. W galerii znajdziecie kilka pomysłów na spędzenie wspólnie walentynek bez potrzeby robienia rezerwacji w restauracji czy wydawania kosmicznych kwot pieniędzy.