Lublin. Szpital przy al. Kraśnickiej szykuje się do rozbudowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, jako jeden z większych w Lublinie, potrzebuje nowoczesnego traktu operacyjnego – mówi Piotr Matej, dyrektor lecznicy przy al. Kraśnickiej. Nowy blok „R” ma powstać między największym budynkiem szpitala a osiedlem mieszkaniowym.

Zamówiony w wakacje projekt budowlany przewiduje sześć sal operacyjnych, w tym trzy dla chirurgii ogólnej oraz po jednej dla chirurgii naczyniowej, laryngologicznej i dla chirurgii piersi. Wszystkie sale zostaną wyposażone w sprzęt do transmisji obrazu i dźwięku oraz nowoczesny system rejestracji zdarzeń medycznych.

To nie wszystko, bo jedna z sal ogólnochirurgicznych będzie przystosowana do możliwości montażu robota operacyjnego oraz urządzeń do neurogawigacji i tomografii śródoperacyjnej.

– W sali hybrydowej będzie można wykonywać różnorodne procedury medyczne – dodaje Matej. W bloku operacyjnym ma się też znaleźć ośmiołóżkowa sala poznieczuleniowa.

W nowej części budynku przewidziano również oddział intensywnej terapii z osiemnastoma łóżkami w tym czterema „stanowiskami izolacyjnymi”.

– Naszemu szpitalowi potrzebne są też sale wybudzeniowe po zabiegach. Tak duży szpital ma dziś tylko dziewięć łóżek intensywnej terapii – podkreśla dyrektor. Co najmniej osiem łóżek w nowym oddziale intensywnej terapii ma umożliwiać prowadzenie dializ.

W dwupiętrowym bloku „R”, zaprojektowano również centralną sterylizatornię oraz centralną aptekę szpitalną. Z budynku będzie można przejść łącznikami (nadziemnymi i podziemnym) do istniejącego budynku C.

Projekt budowlany jest gotowy i został kilka dni temu złożony do Urzędu Miasta wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Równocześnie trwają prace nad projektami specjalistycznymi.

– Są na końcowym etapie – podkreśla dyr. Matej, który spodziewa się, że budowę zacznie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ile może kosztować ta inwestycja? – Wycena mówi o kwocie od 50 mln do 55 mln zł – podaje dyrektor.

Projektanci z Warszawy

Nowy budynek szpitala przy al. Kraśnickiej zaprojektowała warszawska pracownia Atelier Tektura architekt Barbary Kozielewskiej, która wygrała w sierpniu przetarg z ofertą na blisko 529 tys. zł. Pracownia ma już doświadczenie w projektowaniu obiektów dla służby zdrowia, w portfolio ma m.in. warszawski Szpital Praski.