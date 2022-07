Carnaval Sztukmistrzów 2022. Co będzie można obejrzeć za darmo?

Obok wspomnianego napisu będą występować również uczestnicy tegorocznego konkursu buskerskiego. Pojawi się tu Mauro Wolynski z Hiszpanii, znany jako człowiek-orkiestra z 13 instrumentami, zdolny żonglować 10 talerzami. Swoje talenty pokaże tu w festiwalowy piątek o godz. 16 i 19.

W tym samym miejscu będzie można popatrzeć na Krzysztofa Kosterę i jego „Niebezpieczne rzeczy”, w tym żonglowanie płonącymi toporami i balansowanie na drabinie (festiwalowa sobota, godz. 20, niedziela o godz. 15 i 18). Artysta pojawi się też w innych miejscach.

Aż z Filipin na nasz pl. Litewski przyjedzie iluzjonista Magic Mark, angażujący do swych występów publiczność i polecany widzom z najmłodszymi nawet dziećmi. 30 lipca zobaczymy go o godz. 16 i 19. Mark wystąpi nie tylko tutaj.

Ostatniego dnia festiwalu dużą dawkę humoru zaaplikuje widzom argentyński duet Menayeri Circo z widowiskiem, w którym w niecodziennych konkurencjach będą rywalizować ze sobą dwie ekscentryczne panie. Zobaczymy je tutaj o godz. 17 i 19. Pojawią się też na sąsiednim…

… pl. Krąpca

Tutaj dwie panie rozbawią widzów również w sobotę o godz. 15 i 20. W tym miejscu będzie można zobaczyć jeszcze dwa inne widowiska. Pierwsze z nich to wspomniane już przez nas przy okazji pl. Litewskiego show włoskiego artysty Andy’ego Spigoli (29 lipca o godz. 19.30, 30 lipca o godz. 17 oraz 31 lipca o godz. 16 i 19).

Kolejnym ze spektakli do obejrzenia na pl. Krąpca będzie polski spektakl „Halo, Sąsiad?” duetu Fantasmagorie. – Został zaprezentowany w kwietniu podczas swojej konkursowej prezentacji w ramach „Incydentu polskiego” i wywołał na widowni gromki śmiech zarówno wśród dzieci jak i nieco starszej publiczności – przypominają Warsztaty Kultury. Spektakl będzie można zobaczyć w festiwalowy piątek o godz. 18, dzień później o godz. 19 oraz ostatniego dnia o godz. 17.30.

Na deptaku

U zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kapucyńskiej pojawi się kloszard Flash Gonzalez, wcielający się w pijanego kloszarda, który zmaga się z gołębiami, ubraniem, głodem i winem. Choć będzie to kloszard, to budzący sympatię i nadający się do pokazywania najmłodszym, bazujący m.in. na tańcu i akrobatyce. W piątek zobaczymy go tutaj o godz. 17 i 19. Tego samego dnia (godz. 20) pojawi się tu wspomniany już Krzysztof Kostera i jego „Niebezpieczne rzeczy”.

W tym miejscu pojawi się również Mauro Wolynski (sobota, godz. 15 i 19).

Za Trybunałem

W zakątku staromiejskiego Rynku będziemy mogli się pobawić na występie Cami Basterra, która wciela się w rolę ulicznej sprzedawczyni kawy. Do jej przyrządzenia będzie potrzebować m.in. iluzji, akrobatyki oraz klaunady. Na tak przyrządzaną kawę można zajść w festiwalowy piątek o godz. 16 oraz dzień później o godz. 17 i 20.