Szukasz dobrego stomatologa? Sprawdź, jakich lekarzy polecają zadowoleni pacjenci

Stomatolog zajmuje się leczeniem naszej jamy ustnej. Zajmuje się on leczeniem próchnicy, leczeniem kanałowym, czy ściąganiem kamienia nazębnego.

Na wizytę do stomatologa nie potrzebujesz skierowania - zapisać się można bezpośrednio w gabinecie. Jednak nie należy czekać aż zacznie nas boleć ząb. W ramach leczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługują nam różne zabiegi, tj.:

badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku

kontrolne badanie stomatologiczne - trzy razy w roku

usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling - raz w roku

bezpłatne znieczulenie podczas leczenia

leczenie dziąseł i paradontozy

usunięcie zębów, w tym tzw. "zębów mądrości"

kiretaż

zdjęcia RTG jamy ustnej

Mało kto zdaje sobie sprawę, ale nieodpowiednia higiena jamy ustnej i nieleczenie próchnicy może powodować inne groźne choroby. Bakterie z jamy ustnej mogą przedostać się do krwioobiegu i zaatakować każdy organ w naszym ciele. Krążą one po organizmie i szukają miejsca, w którym mogłyby się zagnieździć, powodując szereg niebezpiecznych dla naszego zdrowia i życia konsekwencji. To nie jest zabawne, ale próchnica i choroby przyzębia zwiększają ryzyko wystąpienia zawału i schorzeń naczyń krwionośnych nawet o 70%!

Musisz wybrać się do dentysty, ale nie wiesz do kogo się udać? Przejrzeliśmy portal znanylekarz.pl i znaleźliśmy najelpiej ocenianych dentystów w Lublinie. Ranking powstał na podstawie największej liczby pozytywnych opinii pozostawionych przez zadowolonych pacjentów.