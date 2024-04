Szykują się zmiany na uczelniach. Zapowiedział je minister nauki, który przyjechał do Lublina

Wizyta odbyła się w ramach cyklu spotkań, który realizowany jest od początku kadencji nowego szefa resortu. Zaproszenie do udziału otrzymały wszystkie samorządy studenckie i doktoranckie uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny. Jedną z kluczowych kwestii, na które zwrócił uwagę Wieczorek, była nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym:

- Chcemy też wysłuchać jakie propozycje są ze strony różnych środowisk akademickich w Polsce, bo prawda jest taka, że trzeba rzeczywiście tę ustawę znowelizować i myślę, że dzisiaj już nikt nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości, szczególnie po tym, co dzieje się na Collegium Humanum.

Resort chce przede wszystkim stawiać na jakość, a nie ilość w procesie kształcenia. Collegium Humanum zdaniem ministra nie jest jedyną uczelnią, która wymaga zmian.

- Analizy pokazują, że niestety tego typu przypadków jest dużo więcej, no ale to jest przed nami i wymaga niestety zmian ustawowych. Będziemy to realizować – mówi szef resortu.