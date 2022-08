Tak ma się zmienić wąwóz między LSM a Czubami. Główna aleja do remontu

Gdy Ratusz chwali się odnowionym parkiem Ludowym (nie da się zaprzeczyć, że obecnie bardzo popularnym), w innym parku główna aleja dosłownie rozpada się ze starości.

Okoliczni mieszkańcy od lat walczą o to, by miasto wyłożyło pieniądze na odnowę tego miejsca. Pieniądze udało się nawet zdobyć w budżecie obywatelskim, ale efektów jak dotąd nie widać.

Do trzech razy sztuka?

W 2018 r. mieszkańcy wystarali się o 1,2 mln zł na kompleksowy remont alejek. Ratusz uznał, że to za mała kwota, więc remont nie doszedł do skutku. W zamian miał powstać chodnik w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi, ale nie powstał z powodu sądowego sporu o zwrot ziemi.

W 2019 r. mieszkańcom udało się wywalczyć kolejne 1,1 mln zł. Za te pieniądze miał powstać chodnik pozwalający zejść do parku z ul. Filaretów. Nie powstał, bo okazało się, że Wioski Dziecięce SOS nie udostępnią ziemi pod jego budowę.

W 2021 r. na listę zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego trafił pomysł na remont głównej alei biegnącej po dnie wąwozu. Urząd Miasta przekonuje, że tym razem efekty się pojawią, bo kompletny projekt właśnie został zatwierdzony.

Takie mają być zmiany

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę głównej alejki od ul. Nadbystrzyckiej aż do placu zabaw w okolicach ul. Jana Sawy i Dziewanny.

Z projektu wynika, że chodnik ma dostać nawierzchnię z bezfazowej kostki brukowej. Bezfazowej, czyli takiej, na której nie terkoczą kółka wózków czy walizek. Obok chodnika ma biec niezależna droga dla rowerów. Dokumentacja przewiduje nawierzchnię z asfaltu.

W projekcie zapisano, że chodnik będzie mieć szerokość 2 m, a dwukierunkowa droga dla rowerów będzie od niego o pół metra szersza. Pomiędzy nimi przewidziany został półmetrowy pas zieleni. Dodajmy, że obecnie aleja ma szerokość od 3 do 5 metrów.

Podzielą to na etapy

Projektanci założyli, że przebudowa będzie podzielona na trzy części. Pierwsza ma obejmować 500-metrowy odcinek od skrzyżowania parkowych alejek w rejonie podstawówki nr 38. Ten etap miałby się kończyć jeszcze przed skrzyżowaniem z trasą pieszą i rowerową prowadzącą na skarpę w rejonie ul. Różanej (blok z kolorowym muralem).

W drugim etapie przebudowany miałby być kolejny, 500-metrowy odcinek do okolic schodów prowadzących na osiedle Skarpa (obok wieżowców przy Sympatycznej). Ostatnią częścią ma być przebudowa pozostałych 498 m aż do ul. Romantycznej, a konkretnie do jej ślepej odnogi słynącej niegdyś z kocich łbów.

Zapowiadają przetarg

Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia robót?

– Miasto rozpoczęło procedurę uzyskania pozwolenia na budowę – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. – Po jego uzyskaniu przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie pierwszego etapu.