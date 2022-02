Taco Hamingway szykuje się do koncertu w Lublinie. W miejscu szpitala tymczasowego

Raper miał wystąpić w Lublinie już dwa lata temu w ramach trasy promującej krążek „Pocztówka z WWA, Lato ’19”. Po kilku koncertach została ona jednak przerwana w związku z wybuchem pandemii. Organizatorzy mają nadzieję, że tym razem się uda. Lubelski koncert w ramach wznowionej trasy jest zaplanowany na 3 czerwca.

– Mamy świadomość jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Targi Lublin i funkcjonujący tam aktualnie szpital tymczasowy. Jest to jednak zbyt duże wydarzenie, żebyśmy nie mieli zabezpieczonych alternatywnych lokalizacji. Nie stanowi to więc żadnego problemu – tłumaczy Piotr Anuszewski z agencji Revolume, organizatora koncertu Taco Hemingwaya w Lublinie.

Dodaje, że sprzyjają temu ostatnie decyzje rządu o złagodzeniu niektórych obostrzeń epidemicznych i zapowiedzi kolejnych, które zostaną podjęte być może już w marcu.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił „początek końca pandemii”. Zdaniem wielu lekarzy i naukowców było to przedwczesne. Mimo to rząd postanowił zmniejszyć liczbę łóżek covidowych w całym kraju z 30 do 25 tysięcy. Skrócił też izolację, na którą kierowane są osoby z potwierdzonym zakażeniem, z 10 dni do tygodnia. Zniósł tzw. kwarantannę z kontaktu, która była nakładana przy wywiadzie epidemiologicznym, a w szkołach przywrócił naukę stacjonarną. Już w marcu zostanie być może zniesiony obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.

– Aktualnie decyzje rządu idą w kierunku łagodzenia obostrzeń, a nie ich zaostrzania, więc jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o czerwcowy termin wydarzenia. Bilety na koncert są jeszcze dostępne – mówi Piotr Anuszewski.

Obecnie w Targach Lublin działa szpital tymczasowy, który cały czas przyjmuje pacjentów. W weekend było tam ponad 20 chorych z Covid-19 (dostępnych jest 56 łóżek).

Czy planowany na czerwiec koncert oznacza, że szpital zostanie zamknięty? – Obecnie obowiązujący aneks umowy przedłuża funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Lublinie do 31 marca tego roku. Decyzje dotyczące jego działania będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie województwie lubelskiego – poinformowała Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.

Nie wiadomo jednak czy po 31 marca, jeśli ten termin nie zostanie przedłużony, z Targów Lublin zniknie już sprzęt i wyposażenie szpitala. Rzeczniczka wojewody nie odpowiedziała nam na to pytanie. Szpital Kliniczny nr 1, któremu podlega szpital tymczasowy nie ma takich informacji. Nie wiedzą tego również Targi Lublin.