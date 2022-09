Tajemnicze kamienne bloki koło szpitala w Lublinie. Zagadka wciąż nierozwiązana

Od wielu lat na terenie szpitala wojskowego leżały kamienne bloki. Większe i mniejsze elementy piaskowca są obrobione, jak komentował kamieniarz Witold Marcewicz dawną metodą czyli szpicowane dłutem. Znajdowały się na trawniku za nowoczesnym skrzydłem szpitala zwieńczonym lądowiskiem.

Dawni pracownicy przekazywali, że najprawdopodobniej pochodzą one z pomnika Nieznanego Żołnierza, który w okresie międzywojennym był na placu Litewskim. To jedno z bardziej tajemniczych upamiętnień w historii miasta, bo nie ma pewności kiedy się pojawiło, na jak długo i jak wyglądało. Do naszych czasów dotrwała jedna fotografia i to ukazująca pomnik ukryty pod wieńcami i kwiatami.

Tym ciekawsza była dzisiejsza akcja w której uczestniczyły służby konserwatorskie i media. Pracownicy szpitala i żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przy użyciu ciężkiego sprzętu podnosili blok po bloku z nadzieją, że na spodzie są inskrypcje i zagadka zostanie rozwiązana.