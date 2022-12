Więcej kursów w noc sylwestrową

W ostatni dzień roku linie autobusowe i trolejbusowe będą kursowały przez większość dnia z taką samą częstotliwością, co w zwykłą sobotę. Po godz. 16 kursów będzie mniej, częstotliwość będzie „niedzielna”. Na przystankach należy spojrzeć na tabelkę oznaczoną „Wigilia i sylwester”.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia komunikacja nocna ma kursować co pół godziny między godz. 23.00 a 2.30 (to pory odjazdów z pl. Wolności), później linie N1, N2 i N3 odjadą jeszcze o godzinie 3.30 i 4.30.

W Nowy Rok komunikacja miejska ma kursować według rozkładu „Boże Narodzenie, Nowy Rok”. W przypadku głównych linii (np. 31, 39) oznacza to odjazdy co 60 minut. Na niektórych liniach (np. 21) kursy będą wykonywane co półtorej godziny, na niektórych liniach (np. 47) autobus pojawi się raz na dwie godziny. Wcale nie będą kursować linie 54 i 154.

W powszednie dni przyszłego tygodnia (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) obowiązywać mają rozkłady oznaczone w tabelach jako „dzień powszedni, specjalny”, czyli te odchudzone względem „zwykłych”. Tu pojawia się nowa niespodzianka, bo ZTM postanowił, że od 2 stycznia rozkłady będą jeszcze bardziej okrojone.

Cięcia dotyczą zwłaszcza linii 70 i 73, choć nie tylko. Od 2 stycznia zmienione będą rozkłady linii 3, 7, 15, 17, 31, 42 oraz 155.

W piątek, 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli, ma obowiązywać rozkład niedzielny. 7 stycznia komunikacja ma jeździć jak w zwykłą sobotę, zaś 8 stycznia jak w każdą niedzielę.