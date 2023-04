Tak się buduje w Lublinie. Nawet 14 tys. zł za metr kwadratowy mieszkania

Przyjrzyjmy się wybranym inwestycjom lubelskich deweloperów.

Oslo i Osiedle Europejskie

TBV, znany lubelski deweloper, posiadający w swoim portfelu szereg realizacji, w ofercie ma kilka niezwykle interesujących propozycji.

Osiedle Europejskie, etap Oslo, to inwestycja zlokalizowana na Felinie, w prężnie rozwijającej się dzielnicy Lublina. Inwestycja powstała zgodnie z ideą 15-minutowych osiedli, dzięki której najważniejsze usługi są na wyciągnięcie ręki.

Mieszkania w budynkach A12 i A13 są przewidziane do oddania odpowiednio 3 kwartale tego drugim kwartale 2024. Przedział cenowy nowych lokali waha się od 7500 zł do 8500 zł za m. kw.

W przypadku Osiedla Europejskiego deweloper oferuje, w przypadku mieszkań powyżej 70 metrów kwadratowych tzw. dwupak inwestycyjny. W przypadku zakupu mieszkań o tym metrażu istnieje możliwość podziału na dwa lokale. To doskonała lokata kapitału, szczególnie w czasach rosnącej inflacji. Nabywca kupuje mieszkanie w atrakcyjnej cenie, prace związane z podziałem mieszkania wykonuje deweloper. TBV proponuje też wygodny system finansowania zakupu nieruchomości. Kupujący wpłaca 20 proc. wartości nabywanego mieszkania, natomiast pozostałą kwotę uiszcza dopiero przed odbiorem mieszkania. To oznacza możliwość późniejszego zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, a tym samym odsunięcie rozpoczęcie spłaty rat. Jest to równoznaczne także z tym, że na etapie realizacji inwestycji nabywca unika spłaty odsetek kapitałowych od zaciągniętego kredytu.

TBV realizuje także Osiedle Regaty nad Zalewem Zemborzyckim. Nowy etap jest już w sprzedaży. Oferowane mieszkania zaczynają się od dwupokojowych lokali z aneksem kuchennym o powierzchni 27 mkw.

Osiedle Regaty nad Zalewem Zemborzyckim to 9 budynków wielorodzinnych, o prostej bryle z jasną kolorystyką elewacji, przeszkleniami na balkonach oraz ozdobnymi trejażami.

Okolica tuż obok Zalewu Zemborzyckiego i lasu Dąbrowa to lokalizacja z dala od miejskiego zgiełku, ale pozostające w dobrze rozwiniętej okolicy. Można już rezerwować mieszkania w budynku B7, który będzie gotowy w IV kwartale 2025. Przedział cenowy waha się od 7300 zł do 9700 zł za mkw.

W ofercie TBV znajduje się również nowa inwestycja „Polesie Park” w Łęcznej oraz ostatnie wolne mieszkania na Osiedlu Jutrzenki oraz na Osiedlu Fieldorfa w Lublinie.

ActiveCity

Żagiel Dom prowadzi obecnie kilka inwestycji. Osiedle activeCity jest położone w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego na skrzyżowaniu ulic Wapowskiego i Wolińskiego. Deweloper zaprojektował to miejsce w taki sposób, aby zapewnić swoim mieszkańcom funkcjonalność i przestrzeń.

Realizacja osiedla activeCity została podzielona na etapy. Aktualnie w sprzedaży znajduje się drugi etap, w ramach którego powstały trzy pięciopiętrowe budynki punktowe, w których znajduje się 105 mieszkań o metrażach od 34 do 92 m. kw. z przestronnymi balkonami. Mieszkania na najwyższym, piątym piętrze posiadają tarasy, a na parterze zaciszne ogródki. Termin odbioru mieszkań przewidziany jest na pierwszy kwartał tego roku, a w sprzedaży pozostały ostatnie cztery mieszkania trzy- i czteropokojowe w cenie 8000-8400 zł za mkw.

Inwestycja Orkana Residence znajduje się pomiędzy ulicami Orkana a Hetmańską, obok SPA Orkana na Czubach. Pierwszy etap inwestycji obejmuje 11-kondygnacyjny budynek, w którym powstało łącznie 135 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, od 29 do 130 m. kw. W drugim etapie inwestycji składającym się z trzech 5-kondygnacyjnych segmentów powstanie 70 mieszkań 1-5 pokojowych w metrażach od 27 do 122 m kw. Mieszkańcy drugiego etapu będą mogli odbierać klucze do swoich mieszkań już w I połowie przyszłego roku. W Orkana Residence apartamenty są oferowane w cenie od 11 000 do 12 700 za mkw.

Najnowszą inwestycję Żagiel Dom jest zlokalizowana w dzielnicy Konstantynów, przy ulicy Wojciechowskiej.

Budynek składa się z 11 kondygnacji, z czego 9 jest nadziemnych, a 2 podziemne. Inwestycja zostanie podzielona na 3 etapy, w których powstanie 477 lokali mieszkalnych oraz 11 lokali usługowych, zlokalizowanych na części parterowej. Mieszkania w tej inwestycji są w trakcie wyceny.

Wśród zieleni

Osiedle EkoPark Jemiołuszki to dwuetapowa inwestycja, na którą składają się 3 kameralne budynki położone przy skrzyżowaniu ulic Jemiołuszki i Gawroniej. Lokalizacja ta gwarantuje dostęp do pełnej infrastruktury: sklepów i marketów, punktów usługowych, przychodni, aptek, gabinetów specjalistycznych, obiektów sportowych i placówek oświatowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji planowana jest budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą sportową. Komunikację z każdą częścią miasta zapewnia bliskość nowoczesnej pętli autobusowej, a sprawny wyjazd z miasta: droga ekspresowa S19 (węzeł Lublin - Węglin).

Zakończenie I etapu inwestycji zaplanowano na październik tego roku. Rozpoczęcie budowy II etapu inwestycji deweloper zapowiada na przełomie II i III kwartału; również tego roku.

Projektantem osiedla jest ceniony lubelski architekt Maciej Herman, którego prace charakteryzują się funkcjonalnymi układami oraz ciekawą estetyką architektoniczną. W ramach tej inwestycji powstanie pierwszy w Lublinie zielnik sąsiedzki, czyli prywatny ogródek, w którym będzie możliwość uprawy własnych ziół i innych roślin.

– Promując aktywny styl życia wkomponowaliśmy w przestrzeń zewnętrzną stojaki rowerowe, a także stację naprawy rowerów. Usytuowanie inwestycji w bliskości Starego Gaju, a także łatwy dostęp do sieci ścieżek rowerowych niewątpliwie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu – mówi Katarzyna Markiewicz z firmy deweloperskiej.

Powstanie także plac zabaw. Nawiązując do nazwy osiedla, inwestycja zostanie zrealizowana w podwyższonym standardzie z wykorzystaniem ekologicznych technologii. Na terenie osiedla będą znajdować się ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, natomiast w garażu podziemnym zostanie przygotowany system umożliwiający instalację takiego rozwiązania przy indywidualnych miejscach postojowych.

Teren zewnętrzny oraz budynki wyposażone będą w instalację fotowoltaiczną, która pozwoli na zasilenie części wspólnych budynków, w tym oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz, co bezpośrednio wpłynie na obniżenie kosztów ich utrzymania. – Różnorodność, to słowo najcelniej opisujące naszą inwestycję. Powierzchnie lokali mieszkalnych waha się od 34 mkw. do 100 mkw. Ogródki mają powierzchnię od 20 mkw. do 100 mkw. Do lokali są przypisane przestronne balkony oraz tarasy na najwyższej kondygnacji o powierzchniach do 100 mkw. Wysokość pomieszczeń wynosi od 2,75 aż do 6 metrów – dodaje Katarzyna Markiewicz. Ceny lokali w tej lokalizacji kształtują się cenach 8 600 – 8 800 zł za mkw., z miejscami postojowymi zewnętrznymi lub w garażu.

Zainteresowani mieszkaniem w osiedlu z serii EkoPark mogą wybrać jeszcze jeden z dwóch ostatnich lokali przy Kwarcowej 28w cenie od 8 100 do 8 400 zł za mkw.

Centrum czeka

Ciekawie też zapowiadają się plany dewelopera budującego osiedla z serii EkoPark. Inwestor już zapowiada nową inwestycje Wodopojna 13, czyli przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej. Będzie to 2-piętrowy budynek mieszkalny z poddaszem i lokalami usługowymi na parterze 47 lokalami mieszklanymi o powierzchni od 19 do 51 mkw. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to przełom III i IV kwartału.

Kolejna propozycja to Grabova Park. Będzie to luksusowe osiedle składające się z 11 kameralnych 2-piętrowych budynków z 66 lokalami mieszkalnymi, o powierzchni od 66 do 140 mkw. Mieszkania na drugim piętrze, 11 lokali, będzie oferować z antresole i tarasy na dachu o powierzchniach od 130 do 180 mkw. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji tej inwestycji to przełom I i II kwartału przyszłego roku.