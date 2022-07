Raport. LPEC zarobił najwięcej spośród miejskich spółek w Lublinie

LPEC dostarcza ciepło do blisko 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie. Dostarczaną im energię kupuje w dwóch elektrociepłowniach: większej na Wrotkowie i mniejszej przy ul. Mełgiewskiej. Stąd ciepło w postaci gorącej wody płynie rurami LPEC do odbiorców, głównie na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Lubelski system jest dziewiątym w kraju pod względem zamówionej mocy cieplnej.

– Strategiczną grupą odbiorców jest od lat budownictwo mieszkaniowe. Rynek mieszkaniowy obejmuje 69,3 proc. dostaw ciepła realizowanych przez LPEC – czytamy w sprawozdaniu zarządu. – Drugie miejsce pod względem wielkości sprzedaży ciepła zajmują budynki usługowe, urzędy i instytucje (13,0 proc.). Kolejna pozycja to obiekty oświatowe (około 10,5 proc. udziału), służba zdrowia z udziałem ok. 4,6 proc. oraz przemysł ok. 2,6 proc.

Spółce stale przybywa klientów. – W 2021 r. dostawę ciepła uruchomiono w 46 nowych obiektach, w 13 kolejnych budynkach dodatkowo uruchomiono dostawę ciepłej wody – informuje zarząd w sprawozdaniu. Wśród tych obiektów 70 proc. to bloki mieszkalne. Największe z zeszłorocznych przyłączeń miały miejsce przy:

Franczaka „Lalka”,

Skalskiego,

Koralowej,

Kwarcowej,

Grabskiego, Startowej.

Do sieci włączył się też szpital przy Staszica, hotel przy Dolnej 3 Maja, nowy budynek UMCS przy Głębokiej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Wojciechowskiej.

– Na przyłączenie do sieci ciepłowniczej zdecydowali się również właściciele budynków korzystających dotychczas z indywidualnych źródeł ogrzewania – chwali się spółka. Wymienia tu obiekty przy Zemborzyckiej: piekarnię, jednostkę straży pożarnej, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do sieci zostały podłączone też kamienice przy Kowalskiej, Konopnickiej i Niecałej.

Działalność LPEC jest bardzo dochodowa. Spółka od 2005 roku ani razu nie wykazała straty. W zeszłym roku osiągnęła zysk w wysokości ponad 8,5 mln zł netto, a to o ponad 5,5 mln zł więcej niż zakładała.

Zarząd tłumaczy, że to zasługa m.in. polityki cenowej, sprzyjającej spółce pogody, trzymaniu kosztów w ryzach i podnoszeniu wydajności pracy, by inwestycje wykonywać własnymi siłami. Do tego wszystkiego dokłada się rosnąca liczba klientów.

Co się stało z zyskiem? O tym zdecydował Ratusz, który pełni rolę zgromadzenia wspólników spółki należącej w 100 proc. do samorządu Lublina. Postanowił, że większość pieniędzy (ponad 5 mln zł) trafi do kasy miasta jako dywidenda dla właściciela firmy. Pół miliona złotych przeznaczono dla Fundacji Rozwoju Sportu (LPEC wraz z miejskimi wodociągami są założycielami tejże fundacji, działającej już od kilku lat). Okrągłe 3 mln zł pozostawiono w spółce na nagrody z zysku dla pracowników.

Spółka ma 380 pracowników, w tym 217 na stanowiskach robotniczych. – Przeciętne wynagrodzenie w LPEC w 2021 r. wyniosło 5 832,47 zł i wzrosło w stosunku do 2020 roku o 3,3 proc. – informuje zarząd w swym sprawozdaniu. – Było wyższe o 10 proc. od średniego wynagrodzenia w regionie, o 3 proc. wyższe od średniej krajowej oraz o 31 proc. niższe od przeciętnego wynagrodzenia w branży.

Na tle branży LPEC wyróżnia się stosunkowo małymi stratami przesyłanej energii (10,28 proc. przy średniej 13,5 proc.). Jest to efektem prowadzonych inwestycji polegających na wymianie sieci na nowe, lepiej zaizolowane. Tylko w zeszłym roku spółka przebudowała niemal 3,7 km kluczowych sieci przesyłowych.

Przychody ze sprzedaży ciepła stanowią ponad 98 proc. kwoty osiąganej przez spółkę. Pozostałe źródła to usługi konserwacji sieci i instalacji wewnętrznych, usługi instalacyjno-montażowe, legalizacja ciepłomierzy, serwis pomp oraz pogotowie ciepłownicze.