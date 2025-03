Tangerine Dream: Teraz w studiu, w sierpniu w Lublinie

Tangerine Dream to jeden z najbardziej znanych i wpływowych zespołów w historii muzyki elektronicznej. Grupa została założona w 1967 roku w Berlinie przez Edgara Froese.

Przełomem był album Phaedra wydany w 1974 roku, który zdobył status złotej płyty w Wielkiej Brytanii i był pierwszym sukcesem zespołu.

W sumie przez ostatnie 53 lata Tangerine Dream wydał... ponad sto albumów. Ich wczesne płyty z okresu Pink Years odegrały kluczową rolę w rozwoju Krautrocka. Albumy z okresu Virgin Years pomogły zdefiniować to, co stało się znane jako Berlińska Szkoła muzyki elektronicznej.

Po śmierci Edgara Froese w 2015 roku, Tangerine Dream tworzą Thorsten Quaeschning (od 2005 roku) jako dyrektor muzyczny, Hoshiko Yamane (od 2011 roku), Ulrich Schnauss (od 2014 roku) i Paul Frick (od czerwca 2020 roku). W tym składzie zespół powrócił do klasycznego, sekwencyjnego brzmienia, a Quantum Gate z 2017 roku okazał się ich najlepiej sprzedającą p[łyta od 1987 roku.

Ostatni studyjny album – Raum – ukazał się w lutym 2022 roku. Teraz muzycy pracują już nad kolejnym:

– Jeśli chodzi o pracę w studiu: idzie nam bardzo dobrze. Zebraliśmy już sporo muzyki i choć ocenianie własnej twórczości zawsze wydaje się nieco niewłaściwe, to mimo wszystko możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z nowych utworów. Nie możemy się doczekać ukończenia albumu i jesteśmy przekonani, że uda nam się go dostarczyć do końca roku – komentuje Thorsten Quaeschning.

A już w sierpniu – w ramach Continuum Tour 2025 – Tangerine Dream będzie można zobaczyć na pięciu koncertach w Polsce:

• 27 sierpnia, Gdańsk, Stary Maneż godz.20.00

• 28 sierpnia, Wrocław, Hala Orion godz.20.00

• 29 sierpnia, Katowice, Miasto Ogrodów godz.20.00

• 30 sierpnia, Lublin, Centrum Spotkania Kultur godz.20.00

• 31 sierpnia, Białystok, Filharmonia Podlaska godz.20.00

Bilety w cenie od 199 złotych dostępne na: eBilet.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, kupbilecik.pl.