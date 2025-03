Tatusiowe na tacierzyńskim 13 razy częściej, ale to wciąż rzadkość  

Od dziesiątków lat badacze twierdzą, że trudności w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych kobiet mogą być jedną z przyczyn malejącego przyrostu naturalnego w wielu krajach. Spadek dzietności to wyzwanie, z którym borykają się wszystkie kraje OECD.

Badacze z Uniwersytetu Islandzkiego uważają, że wprowadzenie systemu urlopów rodzicielskich w 2000 roku doprowadziło w ich kraju do spowolnienia spadku wskaźnika urodzeń pierworodnych. Wzrosło też prawdopodobieństwo urodzenia drugiego oraz trzeciego dziecka. Dziś Islandia znajduje się wśród pięciu krajów OECD o najwyższej dzietności ze wskaźnikiem 1,7, podczas gdy Polska jest trzecia od końca ze wskaźnikiem 1,1. Zapewnienie obojgu rodzicom wsparcia w godzeniu pracy i życia rodzinnego może być ważnym elementem polityki służącej utrzymaniu stabilnej demografii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundacja Share the Care kontynuują współpracę na rzecz promowania równości rodzicielskiej. Już w kwietniu ruszy kolejna edycja kampanii „Równi w domu – Równi w pracy. To się wszystkim opłaca”. Pokazuje, że równość rodzicielska i równość na rynku pracy to dwie strony tej samej monety oraz że ma pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. – Rosnąca liczba ojców korzystających z urlopów rodzicielskich to krok w dobrą stronę, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, by równość rodzicielska stała się standardem, a nie wyjątkiem – mówi wiceprezes ZUS.

W tym procesie olbrzymią rolę ma do odegrania biznes. – Zmiana pokoleniowa na rynku pracy oznacza inne spojrzenie, nawet przez mężczyzn, na ich rolę w rodzinie i inne podejście do work-family balance. Mamy świadomość, że dla wielu przedstawicieli starszego pokolenia dbanie o bezpieczeństwo rodziny to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo finansowe, ale to się zmienia. Dziś równie ważne jest bezpieczeństwo emocjonalne, które buduje się przez bliskie relacje. Dlatego zachęcamy pracodawców do zweryfikowania stereotypowego podejścia i rozpoznawania zmieniających się potrzeb swoich pracowników – mówi Karolina Andrian i podkreśla, że im też takie podejście się opłaci.