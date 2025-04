Choroba Alzheimera to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Choć każdego dnia na świecie tysiące osób zmaga się z jej skutkami, wiedza na ten temat wciąż bywa niewystarczająca, a wokół choroby narosło wiele mitów. Ten problem dostrzegły uczennice III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, które w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii realizują projekt „Active Brain”.

– Nasz projekt powstał z potrzeby zmiany sytuacji i zwiększania świadomości społecznej. Chcemy edukować młodych ludzi, pomagać osobom chorym i ich bliskim – wyjaśnia Ewa, jedna z inicjatorek akcji. Inspiracją do działania stała się dla niej choroba babci bliskiej przyjaciółki. Dzięki wsparciu rodziny i znajomych Ewa mogła rozpocząć projekt, który łączy teorię z praktyką i pozwala na zdobywanie cennego doświadczenia.

W skład zespołu wchodzą także Zuzia i Alicja, które podobnie jak Ewa wiążą swoją przyszłość z medycyną. Dziewczyny nie tylko promują zdrowy tryb życia i obalają mity na temat Alzheimera, ale również odwiedzają domy pomocy społecznej, pracując z osobami chorymi i przeprowadzając wywiady z lekarzami. Wiedzą, jak ważne jest wsparcie nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich rodzin.

– Dawanie wsparcia, nie tylko chorym, ale też ich rodzinom, jest dla mnie ważne, ponieważ mam dwie koleżanki, których babcie były dotknięte chorobą Alzheimera i wiem, jak bardzo potrzebowały one pomocnej dłoni — podkreśla Zuzia.

Dla Alicji projekt „Active Brain” ma także osobisty wymiar. W jej rodzinie również pojawił się przypadek tej choroby. Jak przyznaje, z opowieści bliskich wie, jak trudne bywa codzienne życie z osobą dotkniętą Alzheimerem i jak ważne jest, by nie pozostawiać takich rodzin samym sobie.

– Moja prababcia zmagała się z Alzheimerem. Choć byłam wtedy zbyt mała, z relacji bliskich wiem, jak bardzo wpływało to na życie całej rodziny — mówi Alicja.

Projekt realizowany przez uczennice to nie tylko działania w sieci i prelekcje w szkołach. Dziewczyny aktywnie działają w domach pomocy społecznej, rozmawiają z podopiecznymi i dzielą się ich historiami. Po każdej wizycie czują większą motywację do działania i chęć zmieniania rzeczywistości na lepszą.

Same przyznają jednak, że pierwsze wejście do domu pomocy społecznej było dla nich ogromnym wyzwaniem. Zrozumienie tego, jak działa choroba Alzheimera i jak funkcjonują osoby na nią cierpiące wiązało się z dużymi emocjami.

– Jesteśmy dumne z tego, co już udało nam się osiągnąć, ale wiemy, że to dopiero początek. Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą nie tylko dziś, ale także w przyszłości — podsumowują zgodnie uczestniczki projektu.

Już wkrótce będziecie mogli posłuchać dłuższej rozmowy z dziewczynami. Będą one gościły w naszym programie Dzień Wschodzi. Opowiedzą w szczegółach, jak działa ich projekt, czym się zajmują i co nimi kierowało, kiedy postanowiły powalczyć o osoby, o których problemach zapominamy na co dzień.