Teatr Osterwy ma nowego dyrektora

- Redbad Klynstra został odwołany z funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie z dniem 7 kwietnia br. Przyczyną tej decyzji są ustalenia kontroli przeprowadzonej w teatrze przez urząd marszałkowski - poinformował we wtorkowym komunikacie Remigiusz Małecki, rzecznik urzędu marszałkowskiego w Lublinie.

Zarząd Województwa Lubelskiego funkcję pełniącego obowiązki dyrektora instytucji powierzył Krzysztofowi Adamczukowi. Rozpoczęła się 8 kwietnia br. i potrwa nie dłużej niż do 31 sierpnia 2025 roku.

Krzysztof Adamczuk to absolwent Politechniki Lubelskiej, który bardzo dobrze zna Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od lutego 2023 r. do stycznia 2025 r. był zastępcą dyrektora ds. Inwestycji, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz jej prawidłowy przebieg. W latach 2017-2022 kierował Działem Inwestycji i Projektów Unijnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.