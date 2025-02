Technologia i ekologia idą w parze. Wiesz jak w Lublinie ograniczyć smog?

Miasto od lat próbuje walczyć ze smogiem w Lublinie. Ratusz chce, żeby do akcji zaangażowali się także najmłodsi i zachęca do udziału w konkursie „Mam pomysł na Lublin bez smogu” skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć grę planszową, film lub animację, o która będzie dotyczyć czystego powietrza. Czas na składanie pomysłów: do 14 marca.

– Czyste powietrze jest ważne dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Warto ponieść się wyobraźni i w sposób twórczy pokazać, co może zrobić każdy z nas, żeby dbać o jakość powietrza w naszym mieście. Zachęcam do udziału w konkursie, który wpisuje się również w realizowaną przez nas edukację ekologiczną – mówi Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Konkurs podzielony jest na dwie części: dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz dla szkół ponadpodstawowych. W pierwszej kategorii zadaniem jest stworzenie krótkiego filmu lub animacji na temat „Mam pomysł na Lublin bez smogu”. Filmik ma trwać max 3 min. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować projekt i wykonać prototyp gry planszowej związanej z tytułem konkursu.

Prace należy złożyć najpóźniej do 14 marca. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca. Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, pokój 117, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, lub pocztą z dopiskiem „Mam pomysł na Lublin bez smogu”. Filmy i animacje można przesłać na pendrive, płycie CD/DVD lub wysyłając link do pobrania pliku. Do wygrania są cenne nagrody tj. czytniki e-booków, słuchawki bezprzewodowe, hulajnogi czy smartwatche.

Więcej informacji na temat konkursu oraz potrzebne do poprania dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.