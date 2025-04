Tego jeszcze nie było. Powstał pierwszy w mieście ogród społeczny

Ten miniogórd został utworzony na szkolnym patio w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Jest efektem zeszłorocznej inicjatywy rodziców, nauczycieli, uczniów, których wsparło Stowarzyszenie Anthill.

Zanim prace ruszyły na dobre, trzeba było poczynić sporo starań. Rada Rodziców zorganizowała zbiórkę elektrośmieci, które później wymieniono na sadzonki stokrotek, truskawek, poziomek oraz cebulki hiacyntów. Na niewielkiej przestrzeni pojawiły się również donice, pergola oraz inne elementy wyposażenia ogrodu. Sadzonki ziół przekazali sponsorzy. Całość została pomyślana tak, by ogród był dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

– Ogrody społeczne to coś więcej niż tylko miejsce do uprawy roślin – to przestrzeń współdziałania, budowania dobrych relacji sąsiedzkich i zawiązywania przyjaźni. „Zielony zakątek” pokazuje, jak dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i uczniów można stworzyć coś trwałego i wspólnego. Ta oddolna inicjatywa najlepiej oddaje ideę partycypacji, jednocześnie oferując kontakt z naturą w najbliższym sąsiedztwie – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

"Zielony zakątek" przy SOSW to część miejskiego programu ogrodów społecznych. Jak tłumaczy magistrat, jego ideą jest tworzenie ogólnodostępnych, niekomercyjnych przestrzeni do ogrodnictwa i wypoczynku, zakładanych przez mieszkanki i mieszkańców, szkoły, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe.

Kiedy z tego miejsca przy ul. Głuskiej 5 można korzystać? Raz w tygodniu, we wtorki w godz. 16-19.