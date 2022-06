Telewizja szuka w Lublinie statystów do serialu. Płacą gotówką, znamy stawki

Po raz kolejny Muzeum Wsi Lubelskiej będzie planem zdjęciowym. Do muzeum wraca ekipa serialu TVP „Korona królów. Jagiellonowie”, która pracowała tu już zimą 2019 roku. Jeszcze jest szansa, żeby wejść na plan w charakterze statysty. Agencja szuka w naszym regionie kandydatów do ról strażników, rycerzy, mieszkańców, giermków, dwórek.

– To już ostatni moment, by wysłać zgłoszenie. Oprócz statystów szukamy też osób do epizodów, będzie się to wiązało z grą aktorską i wypowiedzeniem krótkiej, kilkuzdaniowej kwestii – informuje Agencja Fillstudio, która zbiera zgłoszenia chętnych.

Ponieważ czasy serialowe to okres średniowiecza, wymagana jest naturalna uroda. W zgłoszeniu trzeba wysłać zdjęcie, najlepiej zrobione telefonem w dniu wysyłki. Panie mają się na nim pokazać bez makijażu. Bardziej precyzyjne są wymagania dla najmłodszych. Filmowcy szukają w Lublinie i okolicach dzieci 4-6 lat oraz jednego chłopca wzrostu 142 cm i drugiego 138 cm. Potrzebna jest też dziewczynka około 5-6 lat, która ma 125 cm wzrostu.

– Myślę, że to będzie dla córki ciekawe doświadczenie. Ma predyspozycje do gry na scenie, pierwsze występy są już za nią, nie było żadnego stresu, więc myślę, że na planie filmowym też sobie poradzi – mówi Agnieszka Józefczak-Lis, której 9-letnia córka Lena ma się w czwartek zgłosić do filmowców.

Dziewczynka i jej kolega Michał zostali zaproponowani do udziału w filmowej produkcji przez prowadzących Akademię Teatralno-Wokalną Jerzego Turowicza w Lublinie. Oboje od roku chodzą tam na zajęcia wokalne, taneczne i teatralne. Fillstudio zwróciło się do placówki z prośbą o pomoc w kompletowaniu obsady. – Czekamy na więcej szczegółów, jak będzie wyglądała weryfikacja dzieci do gry w serialu i jakie dostaną zadania – dodaje mama Leny, która uważa, że taka propozycja to wyróżnienie i okazja, by córka zobaczyła, jak wygląda praca na planie.

Statyści zarabiają 100 zł za I dzień i 150 zł za II dzień zdjęciowy (wyższa kwota to bonus za gotowość kontynuowania scen). Dzieci zarabiają 200 zł za oba dni. Płatność gotówką po zakończeniu planu.

„Korona królów. Jagiellonowie” to odniesienie do serialu telewizyjnego, a zarazem telenoweli historycznej „Korona królów” emitowanej w TVP od 1 stycznia 2018 do 8 października 2020.

Muzeum Wsi Lubelskiej 30 czerwca i 1 lipca będzie pracowało normalnie, nie przewiduje ograniczeń dla zwiedzających (1 lipca jest dniem wstępu wolnego).

Zgłoś się

Kandydaci na statystów powinni jak najszybciej wysłać maila (magdastatysci@gmail.com) pisząc w tytule „Lublin”, a w treści: imię i nazwisko, wiek, wzrost, numer telefonu. Dołączyć trzeba aktualne zdjęcie twarzy i sylwetki.