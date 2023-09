Ten podstępny rak atakuje około 25 proc. polskich kobiet. Przyjdź na bezpłatne konsultacje

Październik od lat jest miesiącem świadomości raka piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, a z każdym kolejnym rokiem liczba zachorowań wzrasta. Jak czytamy na portalu zwrotnikraka.pl, szacuje się, że co roku diagnozuje się raka piersi u blisko 1,7 miliona kobiet na świecie, z czego ponad 500 tys. chorych umiera. W Polsce, ten rodzaj nowotworu jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci wśród kobiet. Co roku, na przełomie września i października przypomina się, jak ważna jest profilaktyka, która może pozwolić na wcześniejszą diagnozę, szybsze i skuteczniejsze leczenie, co z kolei może znacząco wydłużyć długość życia.

W tym roku obchody przypominające o tym, jak istotna jest profilaktyka odbędą się 29 września. Wydarzenie rozpocznie się o 13 w lubelskim ratuszu, gdzie lekarze z SPSK1 opowiedzą nie tylko o raku piersi, ale o całym spektrum chorób ginekologicznych. Prelekcje mają przybliżyć kobietom jak rozpoznać objawy choroby i co należy zrobić, aby uchronić się przed zachorowaniem.

- Zapraszamy na panel ekspercki specjalistów, którzy wystąpią w ramach cyklu Eksperckich Spotkań Ginekologiczno - Onkologicznych PTGO "Dbam o siebie - dbam o swoje zdrowie". Prelekcje, jakie będzie można wysłuchać to: „Siła profilaktyki - szczepienia przeciwko HPV oraz badania cytologiczne”, „O profilaktyce raka piersi” i „Idzie raczek nieboraczek - lepiej zapobiegać niż leczyć” – zaprasza Anna Guzowska, rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

O godzinie 14 rozpocznie się Marsz Różowej Wstążki, gdzie uczestnicy przejdą z pl. Łokietka na pl. Litewski. Tam na chętnych będą czekały stoiska informacyjne i darmowe konsultacje specjalistów z kilku lubelskich szpitali, w tym z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK1. To okazja, aby porozmawiać z lekarzami bez konieczności czekania w kolejkach do specjalistów.

- Po raz kolejny wspólnie przejdziemy ulicami naszego miasta, by okazać wsparcie i solidarność z wszystkimi osobami chorującymi na nowotwór piersi. Spotkanie będzie także okazją do poszerzenia naszej wiedzy o tej chorobie i przypomnienia o tym, jak ważna w jej przypadku jest profilaktyka. Według badań, wcześnie wykryty rak piersi jest w zdecydowanej większości przypadków całkowicie wyleczalny – mówi Monika Lipińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin.

Podczas wydarzenia będzie możliwość porozmawiać i poradzić się m.in. kobiet z Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek, zrobić badania profilaktyczne czy zapisać się na mammografię. Swoją ofertę badań przedstawią przedstawiciele z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Centrum Medycznego Sanitas oraz Centrum Medycznego Luxmed. Ten dzień dopełnią występy artystyczne w wykonaniu zespołu „Sławiniacy” oraz grup tanecznych z Domu Kultury Łęgi, Centrum Rozwoju Dziecka i zespołu FLY FIVE.