Teoria połączona z praktyką. Dni otwarte w Akademii Wincentego Pola

Tegoroczna rekrutacja jest dla uczelni wyjątkowa, bo odbywa się w ramach jubileuszu 25-lecia istnienia. Uczelnia kształci studentów z całego świata na jedenastu kierunkach studiów. Od roku akademickiego 2025/2026 na studentów czekają trzy nowe kierunki. Uczniowie odwiedzający uczelnie mogli poznać ofertę kierunkową, stypendialną, oraz współpracy międzynarodowej.

- Od zawsze interesowałam się makijażem i pielęgnacją. Dzięki studiom tutaj moożemy poszerzać swoją wiedzę i osiągnąć dużo w dalszej karierze. Na uczelni korzystamy z nowoczesnych sprzętów oraz profesjonalnej wiedzy przekazywanej przez wykładowców - opowiada Zuza, studentka trzeciego roku kosmetologii.

- Jestem na pierwszym roku studiów, na uczelnię trafiłem po poleceniach znajomych. Bardzo się cieszę że zdecydowałem się na studia tutaj, bo mam tutaj dużo możliwości, a wykładowcy łączą teorię z praktyką - mówi Anastazja.

Przyszli studenci mogli odwiedzić każdy zakątek uczelni, poznać wykładowców i ofertą programową. Zobaczyli też, jak wyglądają zajęcia w praktyce. Studenci wykonywali zabiegi z zakresu podologii, kosmetologii czy fizjoterapii i masażu leczniczego. Na piętrze wydziału nauk społecznych były pokazy kelnerskie i warsztaty z dogoterapii.

Na wydziale nauk o zdrowiu mogliśmy się wcielić w chirurga i sprawdzić się w technikach zszywania ran, pobierania krwi czy profesjonalnego bandażowania. W nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej czekali także studenci z kierunku ratownictwo medyczne, którzy pokazywali jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym.

- Jeszcze tak do końca nie wiem co chciałbym studiować, ale na pewno będzie to związane z medycyną. Przyszedłem tutaj y zobaczyć jak wygląda uczelnia, a także dowiedzieć się co nieco o kierunkach które oferuje. Zainteresowało mnie ratownictwo medyczne - mówi Kuba, który przyszedł na dni otwarte ze swoją klasą.