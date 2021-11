Każdy jako dzieciak miał "bazę", a ta będzie dla dzieci z Kośminka

– Mamy lokal, ale teraz potrzebujemy pomocy w jego wyremontowaniu i opłacaniu czynszu przez rok. Zysków z tego nie będziemy mieć, te pieniądze pomogą nam utrzymać płynność działalności – tłumaczy Borzęcka.

Nowe miejsce zostanie nazwane Bazą na Kośminku.

Oprócz produktów remontowych takich jak np. farby do malowania ścian, potrzeba pieniędzy na meble: stoły i krzesła. Mogą być nowe, ale mogą być także używane, w dobrym stanie. Żeby zaoszczędzić przestrzeń (lokal to tylko 30 mkw.), na ścianach pojawią się wiszące szafki. Potrzebne są także artykuły papiernicze i szkolne. W pracach już pomagają ojcowie podopiecznych fundacji, ale także same dzieci. – To bardzo ważne, żeby dzieci same tworzyły tą przestrzeń – podkreśla Borzęcka.

W sumie koszt prac remontowych oraz rocznego czynszu ustalono na 20 tysięcy złotych.

Zbiórka ruszyła wczoraj na stronie zrzutka.pl.

– Naszym marzeniem jest otworzyć Bazę na Kośminku 6 grudnia, na Mikołajki. Nie chcemy tego dnia rozdawać dzieciom innych prezentów, bo im najbardziej zależy właśnie na tym, żeby stworzyć to miejsce – dodaje Aleksandra Borzęcka.