Zmaga się z nią 9 mln Polaków. W Lublinie eksperci rozmawiali o otyłości

W ramach Światowego Dnia Otyłości odbyła się w Lublinie konferencja zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Otyłość – pandemią XXI wieku w zwierciadle Pedagogów”.

– Dzisiaj wiemy, że jest to choroba przewlekła, że jest to choroba postępująca, nawracająca, że ma wiele czynników i może prowadzić do licznych powikłań. To są złe wiadomości. Te dobre są takie, że jest to choroba, którą się poddaje leczeniu i profilaktyce. Ale chcę także powiedzieć, że my dzisiaj podchodzimy do leczenia nie tylko jako do redukcji masy ciała. My się dzisiaj koncentrujemy na pacjencie, chcemy poprawić jakość jego życia i zapobiegać rozwojowi wielu powikłań – mówi dr hab. n.med. Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.