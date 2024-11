To ona odbierała pieniądze od oszukanych seniorów. Kobietę namierzyli lubelscy policjanci

29 listopada 20204 Black Friday! Promocje i wyprzedaże, których nie możesz przegapić!

Czy jesteś gotowy na Black Friday 2024 – dzień, który wywraca świat zakupów do góry nogami? 29 listopada to data, której łowcy okazji nie mogą przegapić! To nie tylko moment na imponujące promocje i zniżki, ale również szansa na upolowanie wymarzonych produktów w cenach, które zaskakują nawet największych sceptyków.