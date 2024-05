Trwa rekrutacja na studia. Nowe i najpopularniejsze kierunki

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Rekrutacja trwa już od połowy kwietnia. Uczelnia w tym roku oferuje 13 nowych kierunków.

Nowości na studiach I stopnia: * Socjologia cyfrowa (3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filozofii i Socjologii) * Studia miejskie (3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim prowadzone przez Wydziały: Politologii i Dziennikarstwa, Filozofii i Socjologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) * Marketing i lobbing polityczny (3-letnie stacjonarne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa) * Business Analytics and Data Science (3-letnie studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym) * Inżynieria polimerów (3,5-letnie studia niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Chemii) * Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie (3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa) * Inżynieria druku 3D (3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki).

Nowości na studiach II stopnia i jednolitych: * Business Analytics and Data Science (2-letnie studia II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym) * Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne (2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filologicznym) * International Political Communication (2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS) * Public History in International Relations (2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS) * Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją II stopnia (2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Historii i Archeologii UMCS) * Fizyka (2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki) * Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie (2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa) * Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (5-letnie stacjonarne studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Artystycznym).

– Z jednej strony UMCS oferuje zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak m.in.: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie; jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS.

Rekrutacja na UMCS trwa od 17 kwietnia i zakończy się 10 lipca. 16 lipca kandydaci poznają listę osób zakwalifikowanych na wszystkich kierunkach. Uniwersytet oferuje dla maturzystów 93 kierunki studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Na przyszłych studentów czeka około 8 tysięcy miejsc.



KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

W ofercie uniwersytetu znajduje się blisko 100 kierunków. Rekrutacja podobnie jak na UMCS już się rozpoczęła. Trwa ona od 6 maja i zakończy się 12 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 15 lipca. Od tego momentu osoby chętne do studiowania na KULu będą miały 3 dni na zatwierdzenie swojej decyzji o podjęciu studiów poprzez internetowy system rekrutacji.

W tym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nowości będzie niewiele, jednak władze uczelni chcą postawić na rozwój kierunku medycznego i zachęcają kandydatów do podjęcia właśnie tego kierunku studiów. KUL stara się o status uczelni badawczej. Z niewielkiej ilości nowych kierunków warto jednak zwrócić uwagę na Management – zarządzanie w języku angielskim oraz ekologię integralną. Od roku akademickiego 2024/25 KUL umożliwi po raz pierwszy studiowanie dwóch kolejnych kierunków w trybie hybrydowym: Romanistyki I stopnia i Italianistyki II stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 do najpopularniejszych kierunków należały następujące kierunki: * kierunek lekarski - 25 kandydatów/miejsce * psychologia (spec. wspierania jakości życia) – 7,56 * italianistyka w trybie hybrydowym – 5,65 * kryminologia – 5,36 * pielęgniarstwo – 5,10.

POLITECHNIKA LUBELSKA

Tu wybierać można spośród 26 kierunków na studiach I stopnia, takich jak budownictwo, architektura, informatyka, mechatronika, finanse i rachunkowość, sztuczna inteligencja w biznesie, inżynieria środowiska, transport, mechanika i budowa maszyn oraz kilka innych. Ale są też kierunki o charakterze ekonomicznym, takie jak finanse i rachunkowość oraz marketing i komunikacja rynkowa.

– W tegorocznej rekrutacji nie mamy w ofercie nowych kierunków. Ale na rok akademicki 2025/2026 planujemy otworzyć 3 nowe,w tym cyberbezpieczeństwo i informatykę techniczną – przekazuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka uczelni. – Dotychczas najwięcej chętnych zarejestrowało się na kierunki: informatyka; budownictwo; architektura; inżynieria i analiza da-nych oraz inżynieria pojazdów.

Uczelnia oferuje blisko 3,9 tys. miejsc, z czego 1890 przypadnie w udziale tegorocznym maturzystom. W ubiegłym roku o możliwość studiowania na Politechnice Lubelskiej ubiegało się ponad 5,8 tys. chętnych. 2,4 tys. osób dostało się na swoje wymarzone studia.

Rekrutacja na tej uczelni potrwa do 11 lipca, jednak osoby chcące studiować Architekturę mają na złożenie swojej kandydatury mniej czasu, bo tylko do 21 czerwca. W dniach 17-19 lipca osoby zakwalifikowane muszą dostarczyć komplet dokumentów. Jeżeli tego nie zrobią, oznaczać to będzie rezygnację ze studiów.



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Na tej uczelni wyższej w Lublinie rekrutacja rozpoczęła się już 6 maja. Zgłaszać można się już teraz, a wyniki matur uzupełnić po ich uzyskaniu. Kandydaci czas na zgłoszenia mają do 14 lipca. Dwa dni później 16 lipca ogłoszone zostaną pierwsze listy zakwalifikowanych kandydatów. Następnie, na kierunkach na których pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

– Kształcimy przed wszystkim inżynierów, lekarzy weterynarii, specjalistów z różnych gałęzi przemysłu oraz sektora usług. Oferta edukacyjna jest stale poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy – mówi Monika Zając koordynator biura rekrutacji i promocji kształcenia UP w Lublinie.

W ubiegłorocznej rekrutacji wzięło udział wzięło 6220 kandydatów. Spośród nich, na studia stacjonarne zarejestrowało się 4990 osób. Ogółem na I roku studiów stacjonarnych przygotowanych było 2040 miejsc.

– Oferta edukacyjna jest stale poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Niezmienną popularnością cieszy się kierunek weterynaria, jeden z pierwszych powstałych na uczelni, zwykle o jedno miejsce stara się tu 8-9 osób. Podobnie w przypadku analityki weterynaryjnej i chociaż kierunek ten jest stosunkowo nowy zyskał już ogromną popularność. Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki unikatowe, dotyczące zwierząt: behawiorystyka zwierząt, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia oraz hipologia i jeździectwo – relacjonuje Monika Zając. – W pierwszej 10 wyborów w UP w Lublinie znajdują się również m.in. architektura krajobrazu, geodezja i kartografia oraz dietetyka. Nieco mniej kandydatów rejestruje się na tradycyjne kierunki takie jak rolnictwo czy ogrodnictwo. Wychodząc jednak naprzeciw rynkowi pracy staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością i proponujemy kandydatom kierunki łączące te dwa ważne aspekty np. zarządzanie w biobiznesie, zielone technologie, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna. Misją naszego uniwersytetu jest rozwój nauki służący gospodarce i społeczeństwu, dlatego w ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o dwa kierunki studiów związane z informatyką: informatykę przemysłową oraz bioinformatykę w biogospodarce.

W ubiegłym roku najpopularniejszymi kierunkami były: * weterynaria: 8,6 osób na miejsce * analityka weterynaryjna: 7,9 * architektura krajobrazu: 4,1 * hipologia i jeździectwo: 3,9 * behawiorystyka zwierząt: 3,8.



UNIWERSYTET MEDYCZNY

Uniwersytet będzie rekrutował kandydatów na 16 kierunków studiów. Co oczywiste, największą popularnością cieszy się zwykle kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i od niedawna psychologia.

„Medyk” rekrutację rozpoczyna najpóźniej, bo dopiero 3 czerwca. Kandydaci mają do wyboru wiele kierunków takich jak: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, psychologia, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, techniki dentystyczne, terapia zajęciowa czy ratownictwo medyczne. Uniwersytet dostosowuje również swoją ofertę do osób mających inne zobowiązania dodatkowe, takie jak praca. W przypadku ratownictwa medycznego oraz części kierunków stacjonarnych drugiego stopnia istnieje możliwość dostosowania planu zajęć do obowiązków.