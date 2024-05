Poznaj uczelnię i kierunki. Dni Otwartych Możliwości Uniwersytetu Medycznego

W ciągu dwóch dni wszyscy zainteresowani, a w szczególności uczniowie, którzy zaraz wybiorą ścieżkę swojej przyszłej edukacji, mogą zobaczyć co oferuje dla nich Uniwersytet Medyczny. Pokazy i możliwość wcielenia się na chwilę w rolę medyka zgromadziły sporo chętnych.

Większość wydarzeń odbywa się na terenie Centrum Symulacji Medycznej. Na parkingu przed budynkiem, studenci i pracownicy UM prezentowali, z czym wiąże się studiowanie na poszczególnych kierunkach i czego można się spodziewać w pracy zawodowej.

Sporym zainteresowaniem, głównie wśród uczestniczek cieszyło się stoisko kierunku Położnictwo, na którym można było m.in. przymierzyć sztuczny brzuch ciążowy.

Oprócz stanowisk każdego z kierunków na „Medyku”, równolegle odbywają się warsztaty. Uczestnicy mogą m.in. nauczyć się szycia chirurgicznego, gipsowania, dowiedzieć się jak powstają tabletki, czy zobaczyć i dotknąć prawdziwej nerki.

- Prezentujemy to, co wykonujemy w naszym zakładzie na co dzień. Przy użyciu cielęcej nerki przeprowadzamy sekcję, przedstawiamy struktury i pokazujemy, jak to jest zbudowane, aby nie była to jedynie teoretyczna wiedza z książki. Pomiędzy nerką cielęcą, a ludzką są oczywiście różnice gatunkowe i ta ludzka będzie wyglądała inaczej, np. będzie mniejsza, ale wizualnie są podobne. Pracujemy na preparatach utrwalonych w formalinie, więc one są trochę inne niż świeże. Jest to narząd miąższowy, więc jest dość elastyczny w dotyku – mówi lek. wet. Aleksandra Górska z Zakładu Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej UM.