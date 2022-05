Trzeba to zrobić, żeby jeździć taniej po Lublinie

Lubelska Karta Miejska nie jest kawałkiem plastiku lub papieru, ale elektronicznym znacznikiem w systemie biletowym. Jej posiadacze mniej płacą za przejazdy komunikacją miejską.

Różnica jest spora, bo posiadacze LKM płacą za 30-dniowy bilet na wszystkie linie 88 zł i mogą się z nim poruszać wszystkimi liniami, także poza granicami miasta. Pozostali płacą 119 zł za bilet ważny w granicach Lublina, a bilet ważny także poza miastem kosztuje ich 172 zł

W ten sposób premiowane są osoby, które rozliczają swój PIT w Lublinie i dzięki temu zwiększają dochody budżetu Lublina. Uprawnionych do znacznika LKM jest więcej (szczegóły w ramce na końcu tekstu).

System uruchomiono prawie dwa lata temu. Z końcem czerwca wiele znaczników LKM straci ważność.

Sprawdź, czy musisz

Każdy może łatwo sprawdzić, czy również tego to dotyczy. Osoby używające aplikacji biletowej Lubika znajdą w niej datę ważności znacznika LKM. W tym celu trzeba wejść w swój „profil użytkownika”.

Osoby korzystające z biletu na plastikowej karcie mogą poznać tę datę wchodząc na stronę lubika.lublin.eu. Z menu po lewej stronie wybrać opcję „sprawdź ważność Lubelskiej Karty Miejskiej” i podać numer karty.

Jak odnowić znacznik

– Uprościliśmy sposób przedłużania Lubelskiej Karty Miejskiej – informuje Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. Wszystko można załatwić przez internet, wchodząc na stronę internetową lubika.ztm.lublin.eu. Tu trzeba kliknąć na „LKM”, a potem „Wniosek o przedłużenie LKM”. Potem trzeba tylko wypełnić formularz i dodać załączniki w postaci plików .pdf.

W przypadku osób rozliczających się z PIT wymagane załączniki to pierwsza strona zeznania PIT za dochody z roku 2021 oraz urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Oba te załączniki można wygenerować z serwisu „Twój e-PIT”.

Odpowiedzą mailem

Wniosek o przedłużenie ważności LKM powinien być rozpatrzony w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia. Informacja o przedłużeniu (lub odmowie) ważności znacznika powinna przyjść na podany adres poczty elektronicznej. Pasażer od razu ma się też dowiedzieć, do kiedy może korzystać z tańszych biletów.

Można też w okienku

O przedłużenie znacznika można się też starać osobiście, odwiedzając z papierowymi dokumentami jeden z dwóch punktów Zarządu Transportu Miejskiego (ul. Zielona 5 lub Nałęczowska 14) albo jedno z pięciu Biur Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Wolska 11).

To wyłącznie osobiście

Spotkania z urzędnikiem nie unikną osoby, które nie miały wcześniej nadanego znacznika Lubelskiej Karty Miejskiej, a chciałyby go uzyskać. Z odpowiednimi dokumentami trzeba się w tej sprawie pofatygować do jednego ze wspomnianych powyżej punktów obsługi interesantów.

Komu przysługuje LKM

O Lubelską Kartę Miejską mogą się ubiegać nie tylko osoby rozliczające podatek PIT w Lublinie. – Program jest również adresowany do osób, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują jako miejsce zamieszkania gminę Lublin. Z programu mogą skorzystać także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez miasto – wylicza Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Do programu są włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.