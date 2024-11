Trzy projekty Lublina jako inspiracja dla innych miast

Znak Dobrej Praktyki URBACT to prestiżowe wyróżnienie przyznane inicjatywom miejskim, dzięki któremu społeczności lokalne rozwijają się w unikalny sposób. W tym roku znak otrzymały trzy lubelskie projekty:

Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030

Przedsiębiorcze Dzieciaki

Przestrzenie Młodych

– Jesteśmy dumni, że nasze projekty zostały dostrzeżone i wyróżnione jako dobre praktyki, dzięki czemu mogą być inspiracją dla innych miast. Wybór trzech projektów z Lublina potwierdza, że z powodzeniem wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, przyczyniając się do tworzenia bardziej przedsiębiorczych i zrównoważonych społeczności – mówi Krzysztof Żuk – Wyróżnienie otwiera również Lublinowi drogę do kolejnego naboru, w ramach którego projekty mogą być upowszechniane i rozwijane z wykorzystaniem funduszy i zasobów z programu URBACT – dodaje prezydent Lublina.

Strategia Lublin 2030 powstała dzięki współpracy z ekspertami z różnych dyscyplin oraz mieszkańcami miasta. W tym projekcie postawiono pytanie: „ Jaki ma być Lublin w 2030 roku?” Przez kilka miesięcy prowadzono konsultacje, które pozwoliły stworzyć wspólną wizję miasta na przyszłość. Blisko 100 ekspertów i ponad 12 tysięcy mieszkańców wyraziło swoje opinie i pomysły, które stały się fundamentem strategii. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przydzieliło pieniądze na prace nad dokumentami w wysokości 2,4 mln zł.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Celem inicjatywy jest rozwijanie przedsiębiorczych i miękkich postaw u najmłodszych. Dzieci uczą się jak działa gospodarka, zyskują inspiracje do rozwijania swoich pasji i zdobywają wiedzę potrzebną do tworzenia własnego biznesu w przyszłości. Program budzi duże zainteresowanie wśród uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców, którzy sami czerpią coś nowego na temat funkcjonujących w mieście firm.

„Przestrzenie Młodych” powstały w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Lublin utworzył sieć miejsc, gdzie młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, spotykać się i odrabiać lekcje. W mieście działa już 8 takich przestrzeni, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.

Te przestrzenie to:

Hej! przy ul. Peowiaków 11 (dzielnica Śródmieście)

Po prostu Fajne Miejsce!: Przestrzeń Młodych przy ul. Jana Sawy 5 lok. 9 (dzielnica Rury)

Przestrzeń Młodych: Prusa2 przy ul. Prusa 2 (dzielnica Śródmieście)

ReWir: Przestrzeń Młodych przy ul. Królowej Bony 8 (dzielnica Felin)

Baza: Przestrzeń Młodych przy ul. Długiej 88 (dzielnica Kośminek),

Przestrzeń Młodych: Punkt Kultury przy ul. Skibińskiej 21 (dzielnica Bronowice),

Kosmos: Przestrzeń Młodych przy Al. Racławickich 33/U-8 (dzielnica Wieniawa)

Piwnica Labiryntu: Przestrzeń Młodych przy ul. Popiełuszki 5 (dzielnica Wieniawa).

Wyróżnienie projektów oznacza, że Lublin będzie promowany na kanałach URBACT w latach 2024-2025. Projekty z miasta zostaną zaprezentowane podczas URBACT City Festival we Wrocławiu, który odbędzie się 8-10 kwietnia w 2025 roku.