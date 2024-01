TVP3 Lublin już nadaje. Są pierwsze zmiany

Sygnał lokalnych ośrodków TVP został wyłączony 20 grudnia, tuż po decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o wymianie zarządów i rad nadzorczych publicznych mediów. Z anteny zniknęła także TVP Info.

W lubelskim oddziale przy ul. Raabego dziennikarze normalnie pracowali i przygotowywali programy, które zamiast do emisji trafiały jednak do tzw. „puszki”. Niektóre z materiałów były publikowane na Facebooku.

W środę doszło do zmiany w kierownictwie TVP3 Lublin. Ryszarda Montusiewicza, który dyrektorem był od 2016 roku, jako pełniąca obowiązki zastąpiła Dorota Grabowska. To wieloletnia dziennikarka i prezenterka stacji, autorka materiałów interwencyjnych. Tuż po powołaniu spotkała się z załogą. Na spotkaniu padła deklaracja, że od czwartku lubelski ośrodek wznawia nadawanie.

I rzeczywiście, o godz. 8 rozpoczęła się emisja porannego programu. Codzienna śniadaniówka wróciła pod zmienioną nazwą. Dotychczas widzowie oglądali „Poranek między Wisłą a Bugiem”. Teraz jest to po prostu „Poranek z TVP3 Lublin”.

- To nie jest nazwa docelowa, ale chcieliśmy ruszyć z odświeżoną formułą – mówi w rozmowie z Dziennikiem nowa pani dyrektor. - Odświeżyliśmy także „Panoramę Lubelską”, co widzowie mogli zobaczyć już w trakcie porannego pasma. Prawdziwym hitem będzie jednak główne wydanie (o godz. 18.30 – przyp. aut.). Zarówno pod kątem merytorycznym, jak i prowadzącego – dodaje Dorota Grabowska. I zaznacza: - To będzie wielki powrót.