Tylko dla facetów po 40? Nic takiego. Otwarcie sezonu motocyklowego w Lublinie. Galeria

Te ptaki mają duży apetyt na komary. Można dostać budkę lęgową

We wtorek na Placu Chopina zainteresowani mieszkańcy miasta otrzymają budki lęgowe dla pożytecznych ptaków - jerzyków. To część programu "Zapraszamy ptaki do Puław", który prowadzi dział zieleni Zarządu Dróg Miejskich.