Tysiące martwych małży nad Zalewem Zemborzyckim. Co je zabiło? [zdjęcia]

Grzegorz Uliński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie: – Pod koniec lipca zaczęliśmy obserwować martwe ryby, potem małże. To pierwszy taki przypadek w tym zbiorniku.

Jarosław Kowalczyk, Wody Polskie: – Pierwsze sygnały dotarły do nas ok. 1 sierpnia. Nasi pracownicy też wtedy zaczęli zauważać pojedyncze martwe sztuki. Wysyp główny miał miejsce ok. 5 sierpnia.

Woda nadal wyrzuca martwe małże na brzegi zalewu. Liczone w dziesiątkach, czy nawet setkach leżą na piasku albo dryfują wzdłuż betonowego nabrzeża po stronie Dąbrowy. Oddzielnie muszle, oddzielnie pomarańczowe wnętrzności.

– Tam, na płytkiej wodzie, są ich tysiące – mówi jeden z wędkarzy na Dąbrowie, wskazując tzw. rękaw zalewu. – Wczoraj pływaliśmy tam łódką, to dosłownie jedna przy drugiej.

Rzeczywiście, południowe brzegi akwenu od strony ul. Grzybowej, pokrywa jeszcze większa warstwa martwych bezkręgowców.

– Przyszedłem, postałem chwilę, zastanawiałem się: wędkować czy nie wędkować? Z sinicą w takim wykwicie to nie ma nawet jak rąk umyć. I jeszcze te małże – mówi wędkarz, który jednak zdecydował się wczoraj na zarzucenie wędek. Sprzęt i parasol rozłożył pomiędzy dziesiątkami pustych skorup i małżych wnętrzności.

– Pamiętam, że kiedyś raz się tak zdarzyło, wiele lat temu. Ale nie w takim nasileniu! W zeszłym tygodniu to przy tym betonowym molo z 500 kg tego było. Ogrom! Już to wyzbierali, ale one cały czas płyną.

Dryfujące do brzegu martwe małże wędkarz obserwuje od trzech tygodni.

– Z początku były tylko olbrzymy. Wszyscy się tu dziwiliśmy, dlaczego padają tylko duże. A dzisiaj widzę, że pojawiły się też mniejsze. No i nic tego nie rusza. Mam tu zaprzyjaźnione kaczki, nawet się do nich nie zbliżają.

Państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie, które od 2018 jest właścicielem zbiornika, zapewnia, że na Zalewie Zemborzyckim obecnie „prowadzi stały, 24-godzinny monitoring”

– Zbieramy, pakujemy i utylizujemy – mówi Jarosław Kowalczyk z Wód Polskich. – Szacujemy, że zebraliśmy już ok. 1,5 tony martwych małż. To był długi i ciężki weekend. Bardzo pracowity dla naszych pracowników.

Dalsza część tekstu pod wideo.