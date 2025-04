Tysiąclecie Królestwa Polskiego – uroczyste obchody już 11 maja w Lublinie

Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Archikatedrze Lubelskiej, po której odbędzie się przemarsz przedstawicieli władz, rektorów lubelskich uczelni oraz mieszkańców pod Centrum Spotkania Kultur. Na placu Teatralnym zaplanowano rodzinny piknik historyczny z rekonstruktorami, którzy odtworzą klimat średniowiecznego miasteczka. Wydarzenie objął Patronatem Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego dla polskiej historii. - Koronacja była sygnałem dla Europy, że Polska dołączyła do grona najważniejszych cywilizacji. Ta rocznica to powód do dumy i przypomnienie, kim jesteśmy jako naród - powiedział.

Centralnym punktem obchodów będzie widowisko „Koronacja” w reżyserii Michała Chorosińskiego, dyrektora Centrum Spotkania Kultur. Spektakl, stworzony specjalnie na tę rocznicę, opowie o kulisach wyniesienia Bolesława Chrobrego na tron. Wystąpią Sztukmistrze z Lublina, a muzykę na żywo wykona chór i orkiestra pod kierunkiem Marcina Pospieszalskiego.

W skład Komitetu Honorowego obchodów weszli m.in. arcybiskup lubelsko-chełmski Abel, profesorowie lubelskich uczelni oraz przedstawiciele samorządu i kultury. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur i Lubelskim Centrum Konferencyjnym.