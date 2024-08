Uczelnie czekają na studentów. Są jeszcze wolne miejsca

Ponad 33 tys. osób zarejestrowało się podczas pierwszego terminu rekrutacji na lubelskich uczelniach państwowych. Uczelnie jednak nie zamykają drzwi na innych i zapraszają kolejnych kandydatów, którzy jeszcze myślą o wymarzonych studiach lub czekają na wyniki poprawkowych matur.

Rekrutacja na studia ciągle trwa i każdy może od października rozpocząć naukę, jednak na wszystkich kierunkach. Uczelnie z dnia na dzień skracają listę dostępnych kierunków. A jak wygląda to na lubelskich uczelniach?

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej trwa rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie. Aplikować można jeszcze na m.in.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rejestracja trwa do 20 września), geografia (do 22 września), geoinformatyka (do 22 września), inżynieria druku 3D (do 22 września), kulturoznawstwo (do 16 września), studia miejskie (do 20 września), socjologia cyfrowa (do 16 września) czy italianistyka (do 23 września).

Oprócz tego trwa rekrutacja na studia II stopnia i podyplomowe. Wśród nowości możemy wybierać spośród kierunków tj.: Business Analytics and Data Science – studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim, Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne – studia stacjonarne II stopnia, Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – studia stacjonarne II stopnia czy Fizyka – studia stacjonarne II stopnia.

– Kierunki studiów podyplomowych są tworzone i aktualizowane zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy, brane są pod uwagę również potrzeby i oczekiwania kandydatów. UMCS posiada obecnie w swojej ofercie 54 kierunki studiów podyplomowych realizowanych na wszystkich Wydziałach oraz w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Wśród nowości w studiach podyplomowych znajdziemy: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Mediacja szkolna i sądowa oraz Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Nauczanie biologii” oraz „Nauczanie przyrody”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski obecnie w ofercie ma miejsca na 54 kierunkach studiów I stopnia, w tym 7 kierunków w języku angielskim. Przyszli studenci mogą wybierać w kierunkach tj.: italianistyka, romanistyka, administracja, prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, historia sztuki, ekonomia. Rekrutacja trwa do 27 września.

– Minimalna liczba miejsc do uruchomienia kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich jest 30, planowana liczba miejsc różni się w zależności od kierunku – informuje Yaryna Wojciechowska z biura rekrutacji KUL.

Do 26 września trwa natomiast rekrutacja na studia podyplomowe. Uczelnia posiada w ofercie 35 różnorodnych kierunków studiów podyplomowych i 4 kursy tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia MBA, a także prawo kanoniczne dla prawników oraz prawo podatkowe.

Politechnika Lubelska prowadzi jeszcze dodatkową rekrutację na 16 kierunkach spośród 26 dostępnych. Trzeba się spieszyć, bo czas jest do 15 września. Wyniki kandydaci dostaną 17 września, a do 20 będą mieli czas na złożenie potrzebnych dokumentów. Obecnie nabór prowadzony jest na kierunkach: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria środowiska, inżynieria odnawialnych źródeł energii, energetyka, inżynieria recyclingu, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja techniczno-informatyczna, matematyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria pojazdów, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria, inżynieria logistyki.

– Uczelnia proponuje również kierunki na studiach niestacjonarnych I stopnia, takich jak: elektrotechnika; mechanika i budowa maszyn; finanse i rachunkowość; budownictwo – informuje Agnieszka Kasperska z biura prasowego Politechniki Lubelskiej.

Na Uniwersytecie Medycznym przygotowano 1900 miejsc dla nowych studentów, z czego ponad 1500 jest już zajętych. Ale miejsca na niektóre kierunki jeszcze są. Przyszli studenci mogą starać się o miejsce na farmacji, terapii zajęciowej, biomedycynie, elektroradiologii, kosmetologii, pielęgniarstwie, położnictwie (rekrutacja do 20.09). Natomiast na studia niestacjonarne w języku polskim (jednolite magisterskie) rejestracja trwała do czwartku (29.08)

Uniwersytet Przyrodniczy także czeka na studentów w drugiej turze rekrutacji. Miejsca jeszcze są, m.in. na bioinżynierii, gospodarce przestrzennej, ekoenergetyce, informatyce przemysłowej, technologii żywności i żywienia człowieka, biologii czy zootechnice.

– Na każdym z nich dostępne jest od kilku do kilkunastu miejsc. Rekrutacja trwa do 18 września, także na kierunkach tradycyjnych takich jak rolnictwo czy ogrodnictwo – informuje Monika Jaskowiak, rzeczniczka UP,

Akademia Wincentego Pola na nowych studentów czeka do 30 września. Wolne miejsca są na wszystkich kierunkach, także każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie znajdziemy kierunki tj.: fizjoterapia, położnictwo, kosmetologia, turystyka i rekreacja.

– Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i ekonomia – informuje uczelnia.

Ten sam termin na składanie dokumentów (30 września) ma Akademia Nauk Społecznych i Medycznych. Miejsca jeszcze są, ale należy się spieszyć bo szybko znikają.

– Posiadamy bogatą ofertę kierunków zarówno na Wydziale Nauk Społecznych tj. psychologia, zarządzanie, praca socjalna, socjologia oraz na Wydziale Nauk Medycznych tj. dietetyka, fizjoterapia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia – wylicza mgr inż. Agnieszka Świerszcz z dziekanatu ANSiM.

Największym zainteresowaniem cieszą się studia na kierunkach psychologia, zarządzanie, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz kosmetologia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorstwa i Administracji w Lubinie to najstarsza uczelnia prywatna w mieście, gdzie studiują osoby nie tylko z Polski, ale także całego świata. Obecnie rekrutacja prowadzona jest na 14 kierunków studiów wyższych i 37 kierunków studiów podyplomowych i trwa ona do 15 września.

– Wśród najbardziej popularnych kierunków studiów znajdują się: zarządzanie, administracja, projektowanie wnętrz oraz pielęgniarstwo. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszy się również praca socjalna – podaje Malika Sierocka z WSPA.

Osoby, które chcą podnosić swoje kompetencje i zapisują się na studia podyplomowe najczęściej wybierają studia MBA ale również audyt energetyczny. Dwoma nowymi kierunkami studiów podyplomowych na uczelni są zarządzanie w sporcie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Na Lubelskiej Akademii WSEI rekrutacja ciągle trwa i jeszcze są miejsca. Wolne miejsca są m.in. na administracji, finansach i rachunkowości, ekonomii oraz zarządzaniu.

– Te kierunki kształcenia od lat stanowią o sile oferty Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Akademii WSEI. W tym roku do tej grupy dołącza nowy kierunek – E-biznes: e-marketing & e-commerce, a rekrutacja nadal jest otwarta – informuje Wiktor Bogusz.

Pozostałe kierunki na których są miejsca, to m.in. sztuczna inteligencja w systemach informatycznych, mechatronika, logistyka, transport oraz pedagogika.