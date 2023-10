Lubelska szkoła kończy 40 lat. Na jubileusz wyremontowali basen

Na jubileuszowej uroczystości zjawili się uczniowie, absolwenci, a także nauczyciele. Oprócz samego świętowania 40-lecia, tego dnia również oficjalnie poświęcono i oddano do użytku gruntownie wyremontowany basen. Przez wakacje wykonano tam m.in. remont ścian w hali basenowej, całkowitą wymianę membrany niecki, wykonano pasy torowe i oczyszczono drabinki. Inwestycja kosztowała ponad 440 tys. złotych.

- Przez ten czas bardzo dużo się działo, bo szkoła przechodziła transformację. Najpierw była szkołą podstawową, później gimnazjum i teraz znów mamy szkołę podstawową. Szkoła zawsze była wiodącą w środowisku lubelskim. Zawsze była to szkoła, gdzie dzieci realizowały swoje pasje i swoje zainteresowania. Otwieramy właśnie basen po remoncie, potrzebujemy remontu boiska. Jeśli chodzi o dalsze plany, to oczywiście dalej ciężko pracować z dziećmi i stworzyć taką atmosferę, żeby dzieci mówiły o tej szkole, że to jest drugi dom. Mam nadzieję, że się nam to udaje, bo widzimy, że wiele absolwentów, chociażby podczas tego jubileuszu do nas wraca – wspomina Ewa Barszcz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Szkoła podczas uroczystości zapewniła atrakcje w formie występów artystycznych wykonanych przez dzieci uczących się w podstawówce. Jak wspomina wojewoda lubelski, placówka ma bardzo ciekawą historię ze względu na zmiany w nazewnictwie i jest bardzo istotna, zwłaszcza dla samego Czechowa.

Jak to na urodzinach, nie zabrakło prezentów w postaci odznaczeń, dyplomów i wyróżnień za ciężką pracę. Przede wszystkim przyznane zostały dyplomy uznania dla byłej i obecnej dyrekcji oraz dyplom uznania dla szkoły m.in. za wysoki poziom kształcenia, sukcesy oraz stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju dzieci. Nauczyciele otrzymali medale „Zasłużony dla Miasta Lublin”, dyplomy przyznane przez prezydenta Krzysztofa Żuka, medale Unii Lubelskiej oraz symboliczną statuetkę z kluczem wiolinowym dla przyjaciół SP nr 16.