Uczniowie z liceum w Lublinie walczą o błyskawicę. Dyrektorka zakazała znaku Strajku Kobiet

– Żaden nauczyciel nie może zakazać uczniowi wyrażania swoich poglądów – podkreśla natomiast Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw Oświaty i Wychowania. – Każdy powinien mieć za to czas na rozmowy z uczniami i jeśli przychodzą do niego manifestując w jakikolwiek sposób swoje poglądy, to znak, że mają coś do powiedzenia i że przychodzą z ważnymi dla nich kwestiami. Nawet jeśli ktoś się z tymi kwestiami nie zgadza, to nie można kończyć rozmowy wygłaszając negatywne komentarze lub narzucając własny pogląd.

Z listu lubelskiego kuratora oświaty do dyrektorów szkół

– Ważną rolą nauczyciela i wychowawcy jest inicjowanie dialogu z uczniami, nieuciekanie od poruszania tematów trudnych i aktualnych, jednak nie po to, aby mieć możliwość zaprezentowania poglądów własnych - zajęcia w szkole, czy to stacjonarne, czy zdalne, nie mogą być zatem wykorzystywane do jakiejkolwiek agitacji i manifestowania poglądów nauczycieli czy wspierania stanowiska różnych środowisk w danej sprawie.