Udało się. Most w nad Bystrzycą nie runął pod sześcioma ciężarówkami

Testy polegały na badaniach statycznych i dynamicznych. Podczas tych drugich samochody poruszały się z prędkością od 10 km/h zwiększaną co 20 km/h, aż do maksymalnej prędkości dozwolonej. Badano pomiary ugięć przęseł i osiadania podpór.

- To ważny element kontrolny tego rodzaju inwestycji. Po wykonaniu badań statycznych nowy most spełnia założenia, co do norm ugięcia. Wyniki z badań dynamicznych wymagają opracowania i będą znane wkrótce – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Nową przeprawę przez Bystrzycę realizuje firma Primost Południe. Koszt budowy to 37 mln zł, przy czym 31,5 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne. Inwestycja miała być gotowa do końca listopada 2022 roku, ale wykonawca nie wyrobił się w terminie. Ostatecznie dostał dodatkowy czas na dokończenie robót do końca kwietnia. Według ostatnich zapowiedzi, most ma zostać oddany do użytku po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.