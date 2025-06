Udana 9. Edycja Gali Mody i Biznesu Lublin olśniła w Szczerym Polu

Komary i kleszcze nie popsują Ci majówki! Sprawdź, jak się przed nimi chronić!

Do majówki nie zostało już wiele czasu. Zapewne masz już plany, jak wykorzystać swoje wolne dni i cieszyć się piękną pogodą. Bez względu na to, czy planujesz aktywny wypoczynek, czy też słodkie lenistwo na słoneczku, zadbaj o to, by odpowiednio się na majówkę przygotować. Mowa tu wbrew pozorom nie tylko o zakupach spożywczych, ale przede wszystkim o tym, by pomyśleć o ochronie przed uciążliwymi komarami i groźnymi kleszczami. Jakie repelenty przeciwko owadom i kleszczom stosować oraz jak chronić się przed nimi w inny sposób? Cenne wskazówki znajdziesz w naszym artykule!