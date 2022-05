Ujawniamy. Miliarder chce zarobić na spalaniu odpadów w Lublinie

Zbigniew Jakubas to jeden z najbogatszych Polaków, który planuje zbudować w Polsce kilka spalarni śmieci. Pierwszą ma otworzyć w Nowym Sączu, obok swej fabryki pojazdów szynowych Newag. Jedną z kolejnych ma budować w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej w rejonie ul. Tyszowieckiej i wiaduktu, którym biegnie ul. Grygowej.

W maju wysłannicy Jakubasa spotkali się z radnymi z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Pokazali im poufną koncepcję zakładu, który – jak zakłada inwestor – ma być oddany do użytku w 2025 r. Jakubas już wkrótce ma złożyć do Urzędu Miasta wniosek o decyzję środowiskową, a pozwolenie na budowę spodziewa się uzyskać w przyszłym roku.

Jak to ma działać

Zakład ma być zdolny do przetwarzania 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Według wyliczeń inwestora to ok. 20 proc. wszystkich śmieci wytwarzanych na terenie woj. lubelskiego. Zwożone byłyby tu odpady nie tylko z miasta, ale także z innych miejscowości. Do spalarni ma też trafiać w ciągu roku 15 tys. ton (czyli połowa) osadów ściekowych z oczyszczalni na Hajdowie.

Instalacja miałaby moc cieplną na poziomie 50 MWt, co przekracza 25 proc. zapotrzebowania miejskiej sieci. Latem, gdy kaloryfery nie grzeją, ale chcemy mieć ciepłą wodę w kranach, zakład byłby w stanie (jak wynika z wyliczeń firmy Jakubasa) pokryć całe zapotrzebowanie sieci. Szacowana moc elektryczna to 16 MWe.

Na poufnym spotkaniu radnych poinformowano, że inwestycja może kosztować 850 mln zł. Przy obecnym wzroście cen mogą one, jak usłyszeliśmy nieoficjalnie, sięgnąć nawet miliarda złotych.

Skąpią szczegółów

Rozmowy o spalarni Jakubasa trwają w Ratuszu od dłuższego czasu, co już wiele razy potwierdzaliśmy nieoficjalnie. Oficjalnie Urząd Miasta o tym nie informuje, a na pytania odpowiada wymijająco. Po majowym spotkaniu nie miał już wyjścia, ale też nie podał szczegółów.

– Spotkanie odbyło się na prośbę inwestora w ramach realizowanej przez niego polityki informacyjnej. Inwestor przedstawił ogólny zarys koncepcji – stwierdza Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Na chwilę obecną nie wpłynął żaden wniosek dotyczący inwestycji tego przedsiębiorcy. W sprawie szczegółów dotyczących instalacji proszę o bezpośredni kontakt z inwestorem.