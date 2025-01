Uknuł chytry plan, aby ukraść skarpetki i telefon

29-latek został zaproszony do mieszkania w centrum miasta. Tam sprawcy go okradli, a następnie pobili. Łupem przestępców padł telefon komórkowy oraz ...nowe skarpetki. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń. 29-latek na dworcu PKP poznał 17-latka, który zaprosił go do mieszkania znajomej. Tam wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie mieszkaniec Warszawy zorientował się, że skradziono mu telefon komórkowy oraz nowe skarpetki. Gdy zwrócił się o zwrot, sprawcy najpierw uderzyli go pięścią w twarz, a później metalową rurką w plecy.

O sprawie poinformowani zostali policjanci z 4. komisariatu. Funkcjonariusze szybko zatrzymali 37-latkę uczestniczącą w zdarzeniu. Następnie operacyjni ustalili 17-latka. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Decyzją prokuratora oboje trafili do policyjnej celi. Grozi im do 10 lat więzienia.