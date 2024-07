Ukraińscy i Polscy rezydenci uczą się leczyć urazy oczu

Sesje naukowe i praktyczne warsztaty z udziałem rezydentów oraz specjalistów z Ukrainy, Polski i Szwajcarii odbywały się dziś, 4 lipca w Collegium Anatomicum. To kolejne szkolenie w ramach Akademii Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale jednocześnie pierwsze z zakresu okuloplastyki i chirurgii estetycznej narządu wzroku. Uczestnicy ćwiczyli umiejętności na prawdziwych preparatach ludzkich.

- W trosce o bezpieczeństwo pacjenta chcemy się wspólnie uczyć i szkolić, aby ofiary urazów oka, szeroko rozumianego aparatu ocznego dostawali najlepszą opiekę. Chcemy, aby nasi rezydenci uczyli się na pacjentach, aby byli już wyszkoleni w kontaktach z pacjentami. Jeżeli my się szkolimy już jako profesjonaliści to zazwyczaj szkolimy się sami. Natomiast dzisiaj, radiolodzy, chirurdzy rekonstrukcyjni oraz okuliści będą uczyć się wspólnie i dlatego jest to pierwsze i wyjątkowe wydarzenie – zaznacza prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UM.

Podczas kursu młodzież zapoznała się z zagadnieniami okuloplastyki, leczeniem i diagnostyką urazów gałki ocznej oraz przestrzeni okołooczodołowej.

- Okuloplastyka i chirurgia estetyczna to w tej chwili dziedziny bardzo potrzebne. Z jednej strony to są efekty czysto kosmetyczne, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w tym obszarze znajduje się szereg chorób, nowotworów, wad wrodzonych, ale też uszkodzeń, które można nabyć w wyniku urazów. To zazwyczaj dotyczy młodych osób czy nawet dzieci – mówi prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM.

Profesor podkreślił jednocześnie, że z powodu grupy wiekowej, u jakiej najczęściej dochodzi do urazów oczu, szkolenia młodej kadry są bardzo istotne. Jak wskazuje, rezydenci chcą się uczyć i brać udział w szkoleniach, jednak w Polsce nie mają dużo takich możliwości. W kursie brało udział 10 osób, z których połowa z nich pochodzi z Ukrainy. W planach są już kolejne szkolenia, tym razem z zakresu anestezjologii i chirurgii rekonstrukcyjnej. Organizatorami są Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK nr 1 w Lublinie we współpracy z lubelskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i Shupik National Healthcare Hospital w Kijowie.