Ulica Królewska w Lublinie ponownie będzie zamykana

Pomysł zamykania Królewskiej dla ruchu na czas weekendów, od początku czerwca do końca września, pojawił się w ubiegłym roku. Miało to związek z blokowaniem się ulicy, i co za tym idzie, problemem z przejazdem w okolicach przejść dla pieszych znajdujących się przy Bramie Krakowskiej i skrzyżowaniem z ulicą Bajkowskiego.

— Pilotażowe zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkanek i mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto, stąd decyzja o kontynuowaniu takiego rozwiązania również w tym roku — wyjaśnia decyzję ratusza Justyna Góźdź.

Ulica zamykana będzie w piątki o godzinie 18.00 i taki stan będzie się utrzymywał do niedzieli do końca dnia. Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie już od najbliższego weekendu 31 maja – 2 czerwca. Ostatnim weekendem, w którym nie przejedziemy Królewską będzie ten kończący się 29 września.