Wojciech Siudmak to artysta, który w swojej twórczości przekracza granice czasu, przestrzeni i wyobraźni. Jego dzieła, tworzone przez ponad pół wieku, pozostają niezmiennie fascynujące i inspirujące, angażując wyobraźnię kolejnych pokoleń odbiorców. Jego twórczość, pełna niezwykłych wizji i precyzyjnego rzemiosła, wciąż zachwyca na całym świecie, a sam artysta nie przestaje inspirować i pobudzać do refleksji.

Karierę artystyczną Siudmak rozpoczął w latach 70. XX wieku w Paryżu, gdzie otworzył drzwi do wielkiego świata sztuki. Mistrzowie Renesansu oraz surrealistyczne wizje Magritte’a i Dalego stały się dla niego źródłem nieustannych inspiracji. To połączenie klasycznego piękna z wyrafinowaną wyobraźnią zrodziło jego unikalny, rozpoznawalny styl. Zawsze fascynował się kosmosem, który od dziecka stanowił dla niego wielką zagadkę. Współczesne odkrycia naukowe, takie jak lądowanie na Księżycu czy wyprawy w głąb przestrzeni kosmicznej, napełniały artystę entuzjazmem i skłaniały do twórczości, która mogłaby stanowić ilustrację do najbardziej znanych powieści science fiction. Swoje fascynacje kosmosem, filozofią i nauką artysta przeniósł na płótna, rzeźby i rysunki, tworząc tajemnicze, wizjonerskie obrazy przenoszące widza w inny wymiar.

Rzeźby artysty są subtelnym połączeniem piękna, skomplikowania i głębokiej wrażliwości ludzkiego doświadczenia. Wyraziste prace, które przybrały ostateczną formę przestrzenną, stanowią świadectwo artystycznej ewolucji – od pierwszych szkiców po pełne, trójwymiarowe dzieła. Każda z rzeźb opowiada historię wyjętą z wyobraźni artysty wciąż poruszającą i inspirującą.

Wystawa pt „Universum Wojciecha Siudmaka” w CSK, która prezentuje pełne spektrum dorobku artystycznego mistrza, zabiera widza w niezwykłą podróż przez przestrzeń, czas i wyobraźnię. Zobaczyliśmy dzieła znane, jak i te stworzone po 2020 roku. Obrazy, rzeźby oraz rysunki wypełniły dwie galerie. To nie tylko wystawa, ale także prawdziwa podróż do świata Siudmaka – przestrzeni, w której wyobraźnia staje się rzeczywistością, a rzeczywistość – poezją.

Kuratorem wystawy jest Dorota Pieńkos. Dzieła eksponowane są w Galeriach Wystaw Czasowych na poziomach +1 i -1 lubelskiego Centrum Spotkania Kultur. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 29 czerwca.