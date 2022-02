Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ruszyła zbiórka darów dla Ukraińców

Dary odbierają i selekcjonują wolontariusze w Centrum Symulacji Medycznej w holu na parterze przy ul. Chodźki 4 codziennie w godzinach 9-21. – Pomoc w zbiórce zadeklarowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 300 studentów naszej uczelni – mówi koordynator akcji Wojciech Dzikowski, asystent CSM. – Mieszkańcy terenów objętych działaniami wojennymi najbardziej potrzebują żywności długoterminowej, opatrunków, środków higieny dla dzieci i dorosłych oraz koców i poduszek.

Obecnie na miejscu pracuje 12 osób, a liczba wolontariuszy w każdej chwili może się zwiększyć, stosownie do potrzeb.

Lista potrzebnych produktów: żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

Kosmetyki i chemia: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

Środki opatrunkowe zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. Nowe koce i śpiwory, kołdry, ręczniki, środki higieniczne dla kobiet i dzieci, dla dzieci: czekolady i słodycze.