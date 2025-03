– Dla profesorów to dalszy dynamiczny rozwój kariery naukowej, dla doktorów habilitowanych początek samodzielnej pracy badacza, nowych możliwości, choć też uświadomienia sobie znacznie większej niż dotychczas osobistej odpowiedzialności. Dla doktorów jest to możliwość kontynuowania naukowej pasji i uczestnictwa w kolejnych ważnych pracach badawczych – mówił podczas uroczystości rektor uczelni prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk .

Tytuł doktora otrzymało 20 osób, a doktora habilitowanego 2 osoby. Podczas uroczystości 11 pracowników zostało również wyróżnionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. 9 osób otrzymało dyplomy za wyróżniającą się rozprawę doktorską i 33 osoby dyplomy wyróżniającego się absolwenta.

– Liczymy na państwa pomysłowość i kreatywność, na twórcze zgłębianie wiedzy oraz prowadzenie badań i doświadczeń w poczuciu odpowiedzialności za los ludzi i świata. Zawsze stawiajcie przed sobą trudne i ambitne zadania badawcze, bądźcie konsekwentni w ich realizacji, gdyż to jest przyszłością rozwoju nauki. Nie idźcie drogą na skróty, koniunkturalizmu i przyczynkowości, gdyż efekty takiej pracy będą nikłe. Zawsze pamiętajcie, że najważniejsze osiągniecia naukowe ludzkości są dziełem ludzi wybitnych, którzy swoimi pomysłami i wizjami wyprzedzali epoki. Przełomowe odkrycia były wynikiem wieloletnich żmudnych prac, dyskusji, rozważań, studiów literaturowych i wysiłku wielu badaczy, chociaż niekiedy przypadek i szczęście oraz odmienne podejście do rozwiązania problemu decydowały o sukcesie – podkreślał rektor uczelni w słowach do nowych doktorów i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.