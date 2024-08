Urban Art w Lublinie. Wystartowało Meeting of Styles

Szacunek i podziękowanie. Wojewoda odwiedził w Nałęczowie Jerzego Filipowicza, uczestnika Powstania Warszawskiego

W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski odwiedził Nałęczów, gdzie spotkał się z Jerzym Filipowiczem, jednym z ostatnich uczestników powstańczego zrywu. – Przyjechałem, by oddać mu należyty szacunek i podziękować za to, co zrobił – że pokazał nam, późniejszym pokoleniom, co oznacza prawdziwa miłość do Ojczyzny – mówi K. Komorski.