Ursus zatrudnia i odkrywa karty: będzie produkować drony

- Nie tylko odtwarzamy park maszynowy, ale w najbliższych miesiącach będziemy instalować zupełnie nowe linie, które w Ursusie nigdy nie istniały, m.in. przeznaczone do montowania układów elektronicznych. Planujemy w przyszłości produkować również silniki elektryczne i spalinowe – zapowiada Krot. Ma też ambitniejsze plany, które zaczerpnie z holdingu Techiia, którego jest współwłaścicielem. - Od 11 lat produkujemy drony rolnicze wyposażone w kamery multispektralne służące do mapowania upraw, co pozwala na precyzyjne i wydajne prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. Współpracujemy z największymi agroholdingami w Ukrainie. Ursus będzie również produkował takie drony. Będziemy również szkolić ich operatorów. Chcemy połączyć możliwości jakie zapewniają drony i współpracujące z nimi maszyny rolnicze- tłumaczy.

Transakcja przejęcia spółki Ursus została sfinalizowana w styczniu. Działalność operacyjna firmy zlokalizowana będzie Dobrym Mieście. Obecnie są tam produkowane przyczepy rolnicze, rozrzutniki i prasy, a także w Lublinie i Biedaszkach, gdzie ulokowano główny magazyn.

Ursus odbudowuje nie tylko linie produkcyjne, ale również kompletuje załogę zakładów. - Od czasu przejęcia zatrudnienie zwiększyło się ze 111 do 250 osób. Poszukujemy kolejnych pracowników. Tworzymy również programy praktyk dla uczniów klas profilowych szkół zawodowych, by w ten sposób pozyskiwać nowych specjalistów – mówią władze firmy.

Dodatkowe nakłady inwestycyjne mają pochłonąć 170 mln zł. - Będą one pochodziły z różnych źródeł. Współpracujemy z bankami krajowymi, funduszami unijnymi, a także spodziewamy się przychodów ze sprzedaży. Współpracujemy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, dzięki której udało nam się uzyskać ulgi podatkowe, które otrzymamy po zrealizowaniu inwestycji- podaje Krot.

Na pewno wznowienia doczeka się produkcja ciągników o mocy od 50 do 100 KM i powyżej 200 KM. - Komplementujemy dokumentację, zbieramy informacje z rynku krajowego i rynków zagranicznych. Prawdopodobnie pierwsze ciągniki pojawią się za dwa lata. Nie chcemy produkować składaków z Chin. Chcemy zainwestować w produkcję nowych ciągników, które będą spełniały oczekiwania klientów polskich i zagranicznych- podkreślają właściciele.

Pod koniec października 2024 r. przedsiębiorstwo Ursus zostało sprzedane w trzecim przetargu za 74 mln zł spółce M.I. Crow w konkursie zorganizowanym przez syndyka masy upadłościowej. M.I. Crow stało się właścicielem dwóch zakładów produkcyjnych: w Dobrym Mieście oraz Lublinie, a także maszyn i urządzeń oraz znaku towarowego Ursus.

Oleg Krot to 41-letni przedsiębiorca, współwłaściciel ukraińskiego holdingu Techiia. Wraz ze swoim wspólnikiem stworzył ponad dziesięć międzynarodowych biznesów. Działa w obszarach usług i produktów IT, e-sportu, mediów, budownictwa, przemysłu lekkiego i centrów danych.