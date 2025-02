- 105 lat to poważny jubileusz. Ta instytucja bez ludzi to tak naprawdę tylko infrastruktura, procedury, dokumenty. A najważniejsi w tym wszystkim są właśnie ludzie. Silne państwo to silna administracja, oddani swojej pracy państwowcy, tacy jak Wy – ludzie kompetentni, którzy przez te 105 lat tę historię współtworzyli. Bardzo Wam dziękuję za to, co zrobiliście przez wszystkie lata swojej pracy w Urzędzie - podkreślił podczas uroczystości wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Podczas piątkowej uroczystości Krzysztof Komorski ze swoimi zastępcami Wojciechem Wołochem i Andrzejem Majem wręczyli 123 medale i podziękowania obecnym i byłym pracownikom urzędu:

Medale za Długoletnią Służbę – 32 szt.

Odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa – 2 szt.

Dyplomy z Medalem 105-lecia LUW w Lublinie – 31 szt.

Dyplomy uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego – 13 szt.

Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego – 45 szt.

Główne obchody 105. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się 13 i 14 lutego. Jednak to jeszcze nie koniec. W czerwcu planowane są Dni Otwarte, podczas których mieszkańcy będą mogli zwiedzić siedzibę urzędu przy ul. Spokojnej 4. Dla zwiedzających przygotowano atrakcje, takie jak gry terenowe, które pozwolą lepiej poznać historię i działalność LUW. Z okazji jubileuszu powstała również specjalna gazeta, wzorowana na przedwojennym „Głosie Lubelskim”, która przypomina historię urzędu i jego rolę w regionie. Gazetę można odebrać w siedzibie urzędu lub przeczytać w wersji elektronicznej na stronie internetowej LUW.

Historia gmachu przy ul. Spokojnej 4

Siedziba Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 to miejsce o bogatej historii. Gmach został zaprojektowany przez Ignacego Kędzierskiego i oddany do użytku w 1926 roku jako siedziba Izby Skarbowej. Budynek, który początkowo wzbudzał kontrowersje ze względu na błędy konstrukcyjne, dziś jest jednym z najważniejszych zabytków architektury w Lublinie. W czasie II wojny światowej mieściła się tu siedziba gubernatora, a po wojnie budynek stał się siedzibą władz wojewódzkich.

Architekt Ignacy Kędzierski – twórca lubelskiej architektury

Ignacy Kędzierski, architekt gmachu przy ul. Spokojnej 4, był jedną z najważniejszych postaci w historii lubelskiej architektury. Do Lublina przybył w 1920 roku z Krakowa, gdzie zdobył uznanie jako projektant budynków użyteczności publicznej. W Lublinie zaprojektował m.in. Bobolanum, szkoły oraz siedzibę Izby Skarbowej. Jego projekty charakteryzują się harmonijnym połączeniem historycznych elementów zdobniczych z nowoczesnymi rozwiązaniami.